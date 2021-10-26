Ольга Бузова возвращается на сцену МХАТа, несмотря на скандал

2 ноября МХАТ им. М. Горького вновь покажет спектакль «Чудесный грузин», в котором рассказывается о молодых годах Иосифа Сталина. Впрочем, вниманием зрителей больше владеет все-таки не главный персонаж, а певица кабаре Белла Шанталь, которую сыграла 35-летняя Ольга Бузова.

Еще в августе было известно, что театр продлил контракт с исполнительницей. Однако негодование профессиональных актеров и критика публики заставили многих засомневаться в дальнейшем сотрудничестве театра со звездой. Но, как выяснилось, во МХАТе не только ценят талант Бузовой, но и подстраиваются под ее плотный график.

«Спектакль в репертуаре, но идет редко, так как все зависит от расписания Ольги (а сейчас еще и от ограничений в связи с коронавирусом). Когда будет следующий показ – неизвестно. Ольга, как я знаю, отменила концерт в «Крокус Сити Холле» 30 октября. Но 2 ноября будет во МХАТе», – говорят в пресс-службе театра.

Напомним, что общественность возмутила и сумма гонорара Ольги Бузовой. Он составил около 500 тысяч рублей (6195 евро). Худрук театра Эдуард Бояков признался, что ожидал шумихи вокруг имени Ольги и был рад возникшему ажиотажу.