За свой период жизни он создал более 700 работ искусства. Он был участником многих тематических и персональных выставок, его работы высоко ценили коллеги и любители изящного. Он успешно работал с мрамором, бронзой, деревом, гранитом, гипсом, а в последние годы большое внимание уделял живописи и графике, а также прозаическому и поэтическому творчеству. Природа щедро одарила Рафаэля Арутюньяна талантами, и он по-рыцарски использовал их в борьбе за искусство для души, а не для денег. Светлая память об этом неординарном человеке навсегда останется в наших сердцах.