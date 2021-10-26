Скончался эстонский скульптор Рафаэль Арутюньян
25 октября в возрасте 84 лет ушел из жизни Рафаэль Арутюньян, талантливый скульптор, художник и график, отдавший беззаветному служению искусству более 55 лет своей жизни.
За свой период жизни он создал более 700 работ искусства. Он был участником многих тематических и персональных выставок, его работы высоко ценили коллеги и любители изящного. Он успешно работал с мрамором, бронзой, деревом, гранитом, гипсом, а в последние годы большое внимание уделял живописи и графике, а также прозаическому и поэтическому творчеству. Природа щедро одарила Рафаэля Арутюньяна талантами, и он по-рыцарски использовал их в борьбе за искусство для души, а не для денег. Светлая память об этом неординарном человеке навсегда останется в наших сердцах.