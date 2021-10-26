Воры обчистили офис футбольного клуба Kalev, забрав с собой даже бутылку оливкового масла

«С грустью сообщаем, что на прошлой неделе на нашем стадионе Kalev произошло несколько краж», – говорится в сообщении футбольного клуба Tallinna kalev в Facebook. В понедельник жертвами воров стали велосипеды, а временный офис футбольного клуба был ограблен накануне вечером. Из помещения были похищены: камера Fujitsu, рутеры Huawei, диктофон и динамик JBL Boombox.

«Видимо ,и воры тоже переживают трудные времена, так как помимо перечисленного они взяли кофе, оливковое масло, спортивные сумки, немного наличных, некоторые документы и шарфы с символикой клуба».

В футбольном клубе заявили, что самые ценные предметы все же остались. «Безусловно, благодаря большому сердцу и заботе воров на месте остался один из самых ценных предметов клуба – суперкубок Эстонии по футболу среди женщин!»

«Если кто-то обнаружит эти вещи где-то на порталах по низкой цене, то вы можете сообщить нам об этом», – обещает Tallinna Kalev.