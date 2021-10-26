ГАЛЕРЕЯ ⟩ На улицах Таллинна появился 24-метровый троллейбус с двумя гармошками

Произведенный на заводе Solaris троллейбус Trollino 24 MetroStyle вмещает почти 200 пассажиров, то есть в четыре раза больше, чем обычный автобус. У трехсекционного троллейбуса имеется пять дверей; у машины восемь колес на четырех осях.

Эти троллейбусы подходят для передвижения по так называемым скоростным маршрутам метробуса – они бы курсировали в часы пик по магистралям, соединяющим центр города с крупнейшими районами столицы. Коридор для метробуса обычно отделен от остального транспортного потока для того, чтобы общественный транспорт мог быстро и беспрепятственно передвигаться по выделенной полосе.

«Мы планируем внедрять в Таллинне новые виды общественного транспорта и создавать новые маршруты, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Создание системы метробусов обойдется в несколько раз дешевле прокладывания трамвайных линий, при этом метробус, так же, как и трамвай, экологичен и имеет такую же грузоподъемность. Это не значит, что город откажется от трамвайных или автобусных маршрутов. Но подходить к вопросу маршрутов и подвижного состава нужно комплексно, чтобы каждое решение являлось частью более масштабной картины».

Как отметил вице-мэр Андрей Новиков, грузоподъемность тестируемой машины можно сравнить с трамваем, но по сравнению с нынешним общественным транспортом, она вмещает максимально возможное количество пассажиров.

«Также троллейбус не нуждается в такой дорогостоящей инфраструктуре, какая требуется трамваю, и он дешевле в качестве подвижного состава, – пояснил Новиков. – Преимущество этого троллейбуса перед обычным электробусом в том, что его можно динамически заряжать от троллейбусной контактной сети, а для подзарядки необязательно создавать большую инфраструктуру на конечных остановках. Уже сейчас электроэнергия, использующаяся в троллейбусной сети, полностью зеленая».

До начала декабря новый троллейбус будет курсировать на всех таллиннских троллейбусных маршрутах. Пассажиры смогут прокатиться на нем уже со следующего понедельника. Поначалу троллейбус будет работать на маршруте номер 1.

Троллейбус нового поколения заряжает аккумуляторы от контактной сети и может автоматически убирать токоприемники; с помощью аккумулятора он может проехать расстояние почти в 10 км. Это дает возможность использовать транспортное средство на линиях, которые частично не оснащены контактной сетью. Также токоприемники можно убирать на сложных развязках и проезжать их таким образом быстрее, чем это делают курсирующие сейчас в Таллинне троллейбусы.