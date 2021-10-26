Моргенштерн: «Что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — ее»

Я для себя пожить хочу. У меня теперь другие приоритеты. Я наигрался в шоу-бизнес. Я взял лидирующую позицию, и мне больше не интересно там задерживаться,
Тем не менее, певец отметил, что не стоит сбрасывать его со счетов так быстро:
У меня большие планы. Хочу добро делать и дарить позитив.
Рэпер будет публично заниматься благотворительностью, чтобы подавать пример другим, пишет «Рамблер».
Конечно в разговоре с Моргенштерном невозможно не затронуть тему денег. Ведь он и сам зачастую упоминает в своих песнях о том, что сказочно богат.
В частности, рэпер рассказал, сколько стоила его свадьба:
«Декорации вышли на восемь миллионов. У нас же свадьба — это перформанс. Нужно было соответствовать, поэтому я не поскупился».
Говоря о семейном бюджете, Моргенштерн отметил, что все, что заработал он, считается общим. А все, что заработала его жена Дилара — это ее личные средства.
«То, что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — это ее. У нас так. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя может обеспечивать, она же популярная моделька, тиктокерша, у нее там контракты. Но когда ей не хватает, она просит, а мне не жалко. Она не из тех, кто говорит «дай карту, я в ЦУМ». Мы ей сейчас делаем бизнес, и я ей помогаю туда вкладывать деньги»,