Моргенштерн: «Что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — ее»

Я для себя пожить хочу. У меня теперь другие приоритеты. Я наигрался в шоу-бизнес. Я взял лидирующую позицию, и мне больше не интересно там задерживаться,

Конечно в разговоре с Моргенштерном невозможно не затронуть тему денег. Ведь он и сам зачастую упоминает в своих песнях о том, что сказочно богат.

«То, что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — это ее. У нас так. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя может обеспечивать, она же популярная моделька, тиктокерша, у нее там контракты. Но когда ей не хватает, она просит, а мне не жалко. Она не из тех, кто говорит «дай карту, я в ЦУМ». Мы ей сейчас делаем бизнес, и я ей помогаю туда вкладывать деньги»,