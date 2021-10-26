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Хочешь стать суперзвездой и петь на престижных сценах? Тебе нужно на этот конкурс!

ФОТО: Промо

Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, то запоминай!

Караоке-клуб Laif совместно с Prive club и Old Irish Pub при поддержке AST, объявляет о начале незабываемого и второго подобного в Эстонии музыкального конкурса. Первый успешно прошёл в 2019 году. Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит, тебе к нам.

Победа в конкурсе дает возможность стать вокалистом в трех популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро. Победителю мы также дарим домашнюю версию профессионального AST-караоке. Множество других достойных призов от наших спонсоров порадуют каждого финалиста конкурса.

Первые отборочные туры состоятся в клубе Laif 29 октября и 6 ноября в 18.00. Грандиозный финал пройдет 13 ноября в 17.00 в клубе Prive. В финале вас ждет звездное жюри и ведущий вечера Виталий Вестеринен.

Всё, что нужно для участия в конкурсе, - это оправить заявку на нашу электронную почту Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56 95 66 58.

Просим всех желающих зарегистрироваться по электронной почте.

Принимаем заявки до 27 октября. В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.

Возрастное ограничение - от 18 лет.
Всем удачи и до встречи в финале.
 
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