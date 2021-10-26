Хочешь стать суперзвездой и петь на престижных сценах? Тебе нужно на этот конкурс!

Караоке-клуб Laif совместно с Prive club и Old Irish Pub при поддержке AST, объявляет о начале незабываемого и второго подобного в Эстонии музыкального конкурса. Первый успешно прошёл в 2019 году. Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит, тебе к нам.