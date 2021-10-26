Хочешь стать суперзвездой и петь на престижных сценах? Тебе нужно на этот конкурс!
Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, то запоминай!
Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, то запоминай!
Победа в конкурсе дает возможность стать вокалистом в трех популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро. Победителю мы также дарим домашнюю версию профессионального AST-караоке. Множество других достойных призов от наших спонсоров порадуют каждого финалиста конкурса.
Всё, что нужно для участия в конкурсе, - это оправить заявку на нашу электронную почту Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56 95 66 58.
Принимаем заявки до 27 октября. В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.