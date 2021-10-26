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Алена Водонаева купила для своего кота квартиру за 214 000 евро в московских Хамовниках

Алена Водонаева. ФОТО: Инстаграм

Алена Водонаева рассказала в социальных сетях, что планирует купить квартиру для своего кота Эскобара, пишет super.ru.

Дело в том, что у мамы и сына 39-летней телеведущей усугубились приступы аллергии, но со своим любимым питомцем Алена расстаться не готова, поэтому она решила купить ему квартиру в Хамовниках — неподалеку от своего салона красоты и квартиры бывшего мужа.

Водонаева выбрала для своего мейн-куна 50-метровую квартиру за 19 млн рублей (почти 214 000 евро). Купить ее Алена решила в ипотеку. Дом находится в элитном районе Москвы, он был построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом месте гораздо выше, но жилье кота Водонаевой нуждается в капитальном ремонте.

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