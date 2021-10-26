Актриса Светлана Светличная найдена: источник сообщил о ее местонахождении

По данным «Известий», женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.
Накануне Сын Светличной сообщил, что его мать с 22 октября перестала выходить на связь — до происшествия 81-летняя актриса не выходила из дома без предупреждения. В тот день она приехала на киностудию им. Горького в столице. Кадры ее прибытия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Также известно, что звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на плохое самочувствие и ей даже потребовалась скорая помощь.
Заявление в полицию сын актрисы написал через три дня. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert. По данным источника «Известий», на беседу к правоохранителям доставили водителя, который подвозил Светличную.
Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».