Актриса Светлана Светличная найдена: источник сообщил о ее местонахождении

По данным «Известий» , женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

Накануне Сын Светличной сообщил, что его мать с 22 октября перестала выходить на связь — до происшествия 81-летняя актриса не выходила из дома без предупреждения. В тот день она приехала на киностудию им. Горького в столице. Кадры ее прибытия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Также известно, что звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на плохое самочувствие и ей даже потребовалась скорая помощь.