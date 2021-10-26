Неужели раскупили? Снимки пустых прилавков магазина в Копли породили массу домыслов у пользователей Сети
25 октября вечером в фейсбуковской группе Kopli появились три снимка пустых прилавков в магазине Maxima на улице Штрооми.
25 октября вечером в фейсбуковской группе Kopli появились три снимка пустых прилавков в магазине Maxima на улице Штрооми.
На фотографиях видно, что в продаже почти нет хлебобулочных изделий, туалетной бумаги, а также, как писали в комментариях, сметаны, сливок.
Комментаторы выдвинули различные версии для объяснения такой пустоты. Это грядущие и более драконовские ограничения и жесткий локдаун, в связи с чем народ решил скупать необходимые для поддержания жизнедеятельности продукты, и призыв Спасательного департамента запасаться продуктами первой необходимости, а кто-то пустил слух, что невакцинированных вскоре не будут пускать в магазины, дескать, они все и скупают.
Объяснение же самое простое и логичное: машина с товаром не пришла. Так написал один из комментирующих, сославшись на объяснение работника магазина.
Так что для паники причин нет!