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Неужели раскупили? Снимки пустых прилавков магазина в Копли породили массу домыслов у пользователей Сети

Туалетной бумаги нет ФОТО: Регина Турсман

25 октября вечером в фейсбуковской группе Kopli появились три снимка пустых прилавков в магазине Maxima на улице Штрооми.

На фотографиях видно, что в продаже почти нет хлебобулочных изделий, туалетной бумаги, а также, как писали в комментариях, сметаны, сливок.

Хлеба в магазине Maxima на Штрооми в продаже вечером 25.10 не было ФОТО: Регина Турсман

Комментаторы выдвинули различные версии для объяснения такой пустоты. Это грядущие и более драконовские ограничения и жесткий локдаун, в связи с чем народ решил скупать необходимые для поддержания жизнедеятельности продукты, и призыв Спасательного департамента запасаться продуктами первой необходимости, а кто-то пустил слух, что невакцинированных вскоре не будут пускать в магазины, дескать, они все и скупают. 

Хлеба осталось чуть-чуть ФОТО: Регина Турсман

Объяснение же самое простое и логичное: машина с товаром не пришла. Так написал один из комментирующих, сославшись на объяснение работника магазина.

Так что для паники причин нет!

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