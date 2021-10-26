Кто счастливый папа? Анжелина Джоли обтянула округлившийся животик
46-летняя Анджелина Джоли продолжает блистать на Римском кинофестивале. Известная свой стройностью актриса предстала на публике с довольно заметным животиком, пишет eg.ru.
46-летняя Анджелина Джоли продолжает блистать на Римском кинофестивале. Известная свой стройностью актриса предстала на публике с довольно заметным животиком, пишет eg.ru.
Актриса продолжает участвовать в промотуре, посвященном выходу на экраны нового фильма с ее участием под названием «Вечные». Сейчас бывшая жена голливудского секс-символа Брэда Питта вместе со своими детьми находится в Риме, активно принимая участие в мероприятиях 16-го Римского кинофестиваля.
Последнее появление обладательницы премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус» произвело на ее поклонников неизгладимое впечатление. Артистка вышла в свет в обтягивающем черном платье от бренда Dolce & Gabbana, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик. Стоит ли говорить, что почувствовали преданные фанаты, посчитавшие, что их любимица снова станет мамой уже в ближайшие месяцы?
«Кто счастливый папа?» — стали гадать любопытные интернет-пользователи, которые даже не подозревали, что прекрасная Анджелина вновь счастлива в отношениях. Вот только фанатов определенно ждет горькое разочарование, ведь многие из них попросту забыли о той операции, которая несколько лет назад наделала столько шума в СМИ. После смерти любимой матери от рака Джоли, родившая к тому времени троих наследников от Питта, решилась на очень смелый шаг. Так, актрисе удалили не только матку, но и грудь, вместо которой позже были установлены импланты… В общем, таким образом многодетная мама позаботилась, чтобы ее не постигла участь покойной родительницы.
Скорее всего, животик артистки стал выпирать исключительно по вине обтягивающего наряда, ведь сама звезда известна своим аскетичным образом жизни. Особенно это касается питания Анджелины, испытывающей иррациональный страх перед лишним весом.