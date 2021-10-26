Кто счастливый папа? Анжелина Джоли обтянула округлившийся животик

Последнее появление обладательницы премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус» произвело на ее поклонников неизгладимое впечатление. Артистка вышла в свет в обтягивающем черном платье от бренда Dolce & Gabbana, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся животик. Стоит ли говорить, что почувствовали преданные фанаты, посчитавшие, что их любимица снова станет мамой уже в ближайшие месяцы?

«Кто счастливый папа?» — стали гадать любопытные интернет-пользователи, которые даже не подозревали, что прекрасная Анджелина вновь счастлива в отношениях. Вот только фанатов определенно ждет горькое разочарование, ведь многие из них попросту забыли о той операции, которая несколько лет назад наделала столько шума в СМИ. После смерти любимой матери от рака Джоли, родившая к тому времени троих наследников от Питта, решилась на очень смелый шаг. Так, актрисе удалили не только матку, но и грудь, вместо которой позже были установлены импланты… В общем, таким образом многодетная мама позаботилась, чтобы ее не постигла участь покойной родительницы.