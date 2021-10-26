Как надо жарить яйца, чтобы они оставались полезными

Но готовить их надо особенным образом — иначе польза начнет ускользать. Специалист по питанию Нмами Агарвал рассказала о том, как лучше всего готовить яичницу. Она напоминает, что самый здоровый способ — жарить яйцо желтком кверху, не допуская его пережаривания и нарушения оболочки. «Большая часть питательных веществ яйца содержится в желтке», — цитирует Нмами издание Times of India. Она добавляет, что белок и желток из целого яйца позволяют человеку получить сбалансированную порцию белков, жиров и калорий. В яйце есть витамины А, В2, В5, В12, фосфор и селен. Этот продукт, напоминает нутрицевт, помогает повысить уровень хорошего холестерина, полезен для глаз и мозга, уменьшает риск рака груди и желателен в диетах для сброса веса.