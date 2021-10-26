Экс-солистка «Демо» Саша Зверева позволила своему сыну превратиться в девочку

Звезда воспитывает четверых детей от разных мужчин. От последнего мужа Дэна Уолбрана она родила ребенка в конце прошлого года. Все вместе дети живут в США, где им позволено самим выбирать себе гендерную ориентацию.

Недавние публикации звездной мамы в Instagram искренне удивили поклонников. Шестилетний сын певицы Лев выглядит точно как девочка. Зверева не отрицает, что намеренно не стрижет ребенку волосы, а одежду покупает в стиле унисекс. Мальчика часто на улице путают с девочкой, однако, по мнению родительницы, это позволит ему самостоятельно выбрать свой путь в жизни.

Еще совсем недавно также рассуждала и звезда фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Анджелина Джоли в вопросах воспитания 15-летней дочери Шайло Джоли-Питт. По слухам, девочка с согласия мамы даже готовилась к гормональной терапии, поскольку считала себя парнем. Однако спустя время дочь актрисы, кажется, передумала.