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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева позволила своему сыну превратиться в девочку

Саша Зверева ФОТО: Instagram/sashazvereva

Бывшая вокалистка популярной группы «Демо» Саша Зверева решила последовать примеру голливудской актрисы Анджелины Джоли в воспитании детей, пишет ФАН.

Звезда воспитывает четверых детей от разных мужчин. От последнего мужа Дэна Уолбрана она родила ребенка в конце прошлого года. Все вместе дети живут в США, где им позволено самим выбирать себе гендерную ориентацию.

Недавние публикации звездной мамы в Instagram искренне удивили поклонников. Шестилетний сын певицы Лев выглядит точно как девочка. Зверева не отрицает, что намеренно не стрижет ребенку волосы, а одежду покупает в стиле унисекс. Мальчика часто на улице путают с девочкой, однако, по мнению родительницы, это позволит ему самостоятельно выбрать свой путь в жизни.

Еще совсем недавно также рассуждала и звезда фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Анджелина Джоли в вопросах воспитания 15-летней дочери Шайло Джоли-Питт. По слухам, девочка с согласия мамы даже готовилась к гормональной терапии, поскольку считала себя парнем. Однако спустя время дочь актрисы, кажется, передумала.

Недавно в Сети появилась фотография Анджелины Джоли в компании дочерей на премьере супергеройского блокбастера «Вечные» в Риме. Подросток, еще недавно просившая обращаться к ней в мужском роде, вышла на ковровую дорожку в стильном коротком черном платье и ярко-желтых кедах.

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