Депутат европарламента Марина Кальюранд заболела коронавирусом, несмотря на вакцинацию

«Я приехала из Страсбурга в пятницу, и, поскольку все дети и внуки приехали к нам, я прошла быстрый тест прямо в аэропорту, ​​– написала Кальюранд в Facebook, отметив, что тест показал положительный результат. – Я также сделала и ПЦР-тест в аэропорту и на следующее утро получила сообщение, что и его результат положительный».

По словам политика, она даже не хочет думать о том, что было бы, если бы не прошла тест. «Я могла бы заразить свою мать, мужа, детей и внуков, если бы пошла домой не протестировавшись». Кальюранд сообщила, что симптомы не проявились до вечера того же дня. «Я бы всех обняла, прежде чем мне стало хуже. Благодаря положительному быстрому тесту я отправилась прямо из аэропорта в свою спальню и больше не выходила».

Болезнь Марина переносить довольно легко. «Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится», – сказала она.

Женщине пришлось отменить все встречи, собрания и поездки за границу, в том числе поездку в Грузию и Армению. «Я останусь в своей спальне до воскресенья. Я чувствую себя довольно плохо, что не хотела бы вставать с постели».