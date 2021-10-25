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Депутат европарламента Марина Кальюранд заболела коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Марина Кальюранд ФОТО: Tairo Lutter

«Несмотря на то, что я была вакцинирована и приняла все профилактические меры, я все равно заразилась коронавирусом», – сказала член Европейского парламента Марина Кальюранд.

«Я приехала из Страсбурга в пятницу, и, поскольку все дети и внуки приехали к нам, я прошла быстрый тест прямо в аэропорту, ​​– написала Кальюранд в Facebook, отметив, что тест показал положительный результат. – Я также сделала и ПЦР-тест в аэропорту и на следующее утро получила сообщение, что и его результат положительный».

По словам политика, она даже не хочет думать о том, что было бы, если бы не прошла тест. «Я могла бы заразить свою мать, мужа, детей и внуков, если бы пошла домой не протестировавшись». Кальюранд сообщила, что симптомы не проявились до вечера того же дня. «Я бы всех обняла, прежде чем мне стало хуже. Благодаря положительному быстрому тесту я отправилась прямо из аэропорта в свою спальню и больше не выходила».

Болезнь Марина переносить довольно легко. «Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится», – сказала она.

Женщине пришлось отменить все встречи, собрания и поездки за границу, в том числе поездку в Грузию и Армению. «Я останусь в своей спальне до воскресенья. Я чувствую себя довольно плохо, что не хотела бы вставать с постели».

По словам Кальюранд, вакцинация не гарантирует того, что вы не заразитесь коронавирусом, но вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии во много раз ниже. «Как правило, болезнь протекает во много раз легче, чем у непривитых», – добавила она.

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