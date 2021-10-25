Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после COVID-19
Ранее актер пожалел, что не прошел своевременную ревакцинацию, пишет Пятый канал.
Ранее актер пожалел, что не прошел своевременную ревакцинацию, пишет Пятый канал.
Российский актер театра и кино Сергей Безруков полностью вылечился после перенесенного коронавируса и направился домой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Все хорошо. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться. Без особых нагрузок. Возвращаюсь домой», – сказал он в опубликованном видео.
О своей болезни артист сообщил 20 октября. По его словам, на состоянии здоровья сказались сильные нагрузки, которые в последнее время испытывал актер. Подвел иммунитет. Все спектакли с участием Безрукова перенесли на более поздние даты.
Звезда сериала «Бригада» предположил, что возможной причиной его болезни стало то, что он не прошел ревакцинацию. Чтобы не подвергать опасности домашних, артист принял решение лечь в больницу, хоть и чувствовал себя нормально. Он отметил, что дома у него нет отдельной комнаты, а дача – единственное место, где он мог бы уединиться, – находится слишком далеко.