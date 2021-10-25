Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после COVID-19

Российский актер театра и кино Сергей Безруков полностью вылечился после перенесенного коронавируса и направился домой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Все хорошо. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться. Без особых нагрузок. Возвращаюсь домой», – сказал он в опубликованном видео.

О своей болезни артист сообщил 20 октября. По его словам, на состоянии здоровья сказались сильные нагрузки, которые в последнее время испытывал актер. Подвел иммунитет. Все спектакли с участием Безрукова перенесли на более поздние даты.