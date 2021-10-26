Вт, 26.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

РЕЖИССЕР И ГРАЖДАНИН ⟩ Владелец торгового центра Solaris Пеэтер Ребане: «Принудительное вакцинирование – большая ошибка со стороны государства»

ФОТО: личный архив

Пеэтер Ребане известен и как совладелец ТЦ Solaris, и как организатор концерта Мадонны в Таллинне, и как предприниматель, который привез к нам группу Pet Shop Boys, а те сняли здесь свой клип, и как гражданин, который не боится говорить прямо и честно. 26 октября в концертном зале Alexela состоится долгожданная премьера Ребане-режиссера: показ кинокартины «Жар-птица». 

Это полнометражный игровой дебют эстонского бизнесмена. В основе его фильма — автобиографическая книга «Роман о Романе» Сергея Фетисова, окончившего ГИТИС.
События происходят в 1977-м и в последующие годы. Рядовой Сергей Серебренников (актер Том Прайор) сошелся с лейтенантом Романом Матвеевым (актер Олег Загородний). Они тайно встречаются, занимаются фотографией, слушают музыку Чайковского и посещают балет Стравинского «Жар-птица». Но КГБ не дремлет, и бдительный майор напомнит о 121-й статье (мужеложество), существовавшей в советском Уголовном кодексе. Рядом с любовниками страдает женщина и адъютант командира авиабазы Луиза (актриса Диана Пожарская). 

Начало съемок

личный архив

Ребане не дает интервью, и наш портал стал первым и единственным, с кем Пеэтер поделился своими размышлениями о нынешних ограничениях в Эстонии, политике, рассказал, как снимал фильм, и о том, почему нельзя бояться говорить то, что думаешь.
 
О страхах и смелости
Когда я был 20-летним, я боялся открыто выражать свое мнение. Потому что переживал, что другие скажут обо мне. Один из важнейших уроков жизни – учиться жить так, как это чувствуешь ты. И никак иначе. Даже если кто-то другой уверен, что ты должен или можешь жить по-другому, и говорит тебе, что правильно, а что неправильно. Это всего лишь убеждения других людей. Важно, чтобы каждый из нас был счастлив таким, каков он есть. 
 
Это один из вариантов, как мы все можем жить в нашей маленькой стране. Будь это сексуальные или национальные меньшинства, всё, что угодно, всё, что есть на сегодняшний день в политической повестке. На самом деле вопрос лишь в понимании друг друга. И пока я не делаю плохо другому, то живу так, как хочу. Людям больше нужно быть честными самим с собой – это главное. 

О политике

Я не голосовал на последних выборах, не смог никому отдать свой голос. Мне кажется, что сама система выборов сломана. До выборов звучит много лозунгов, даются обещания, а через день после выборов большинство политиков забывают о своих обещаниях и поступают так, как выгодно лично им - лишь бы остаться у власти. Во всей этой системе забыта главная идея: политики - это слуги народа. Госчиновник - это слуга народа, он на службе у других людей, которые платят ему деньги за то, чтобы он делал что-то полезное для всех. Политики и чиновники забывают об этом.

Пеэтер Ребане

Sander Ilvest

Нет никакого отдельного государства как института, есть люди. Я считаю, что все, кто живет в Эстонии, одинаково важны и являются гражданами этой страны. Иногда становится грустно, когда наши министры советуют кому-то ехать жить в Швецию. Система должна измениться, в действующую политику я не хочу вмешиваться. Управление государством следует изменить так, чтобы оно было выше частных интересов.

О жизни в Эстонии и в Великобритании

В настоящее время я живу и в Эстонии, и в Лондоне. Раньше я часто приезжал в Эстонию, хотел проводить здесь больше времени и участвовать в здешней жизни. В Эстонии хорошо жить, здесь очень красиво, у нас чистая природа по сравнению с крупными городами, но много сельского менталитета и страхов, особенно по отношению к тем, кто отличается от других. И все эти страхи родом из того советского времени, о котором рассказывает мой фильм.

Часто люди не задаются вопросом, каковы их убеждения, что лично они считают правильным или неправильным, так как у них есть ответы, полученные с малых лет. Если начать спрашивать себя, то можно сделать удивительные открытия. И этому учит Лондон, да и другие большие города, где разные национальности, сексуальности, сообщества хорошо существуют друг с другом. Один из важнейших советов для эстонцев и живущих в Эстонии русских: посмотрите немного шире своей национальной культуры и вы увидите мир под более широким углом. 

О Брекзите
 
Это ужасно. Помню, как три часа искал бензин. Все грузовики из Восточной Европы заправились и уехали, и во всем городе на заправках закончился бензин. Реалии Брекзита начинают потихоньку доходить до англичан: что значит в сегодняшнем мире изолировать себя? Около миллиона человек покинули Англию за последние полтора года, это были преимущественно выходцы из Восточной Европы, и я в том числе.
 
Я подумал, что не хочу в Великобритании жить постоянно, не чувствовал, что я здесь желанный человек. Это интересный психологический момент. Финансовые учреждения несут потери, торговля испытывает сложности, молодое поколение очень злится на старшее, которое так легко проголосовало за Брекзит. Их можно понять, так как их возможности теперь ограничены: они не могут работать и жить в Европе. Думаю, что через несколько лет Великобритания вновь присоединится к ЕС, потому что придет другое правительство, да и сегодняшняя молодежь немного подрастет.

Об ограничениях

В кафе Komeet, к сожалению, уже сейчас требуется ковид-паспорт. Таково распоряжение правительства. Лично я не считаю этот шаг решением наших проблем. Люди должны быть ответственными и оставаться дома, если больны, а принудительное вакцинирование, по-моему, большая ошибка со стороны государства. Государство должно проводить разъяснительную работу, чтобы люди вакцинировались по собственному желанию. А такая стратегия вызывает еще большее противостояние между жителями Эстонии, и количество вакцинированных остается низким. Но поскольку мы не хотим судов и штрафов, то должны соблюдать распоряжения. Я также не понимаю смысла новых ограничений: почему здоровый человек с негативным тестом не может ходить куда хочет? Это недемократичное и ничем не оправданное решение.

О мире после коронавируса

Мир уже меняется. Интересно наблюдать, как реагирует разные страны. Я много путешествовал, практически жил в самолетах в связи со съемками фильма, много чего видел. Например, даже в Америке в одном городе жестко контролируется ношение масок, но стоит отъехать на сто километров - и как будто нет никакой эпидемии. Жесткие меры применяют исключительно в Восточной Европе. Например, Польша и Латвия совсем сошли с ума, мне импонирует поведение скандинавских Дании и Швеции.

Я считаю, что эта пандемия заставит людей переоценить жизненные приоритеты. Это очень важный и нужный этап в истории человечества. Проводя больше времени дома, мы больше стали ценить свои семьи и друзей. Появилось время побыть наедине с собой, посмотреть в глаза своим страхам. Интересно, да, как один вирус заставил измениться все человечество. Как говорится, нет худа без добра.

О любви к кино 

Я начинал в кинематографе уже более десяти лет назад - после открытия Solaris поехал учиться в США на продюсера, но вспомнил, что уже со школьного возраста хотел создавать фильмы см и уже тогда миксовал видеокассеты. Осознанно начал делать музыкальные видео, причем на мобильный телефон. Это было видео Pet Shop Boys – Tohether, вместе с BBC World Wide мы провели прямую трансляцию концерта Робби Уильямса в 2013 году. Уже тогда у меня зародилась идея «Жар-птицы». Тина Локк, основатель PÖFF, принесла мне почитать «Роман о Романе» Сергея Фетисова. Я читал книгу на русском, плакал и не понимал, как такое вообще могло произойти. Но понадобилось десять лет, чтобы фильм стал реальностью.

Главные герои фильма

личный архив

О книге, из которой вырос фильм «Жар-птица»

Фильм основам на автобиографической истории русского актера Сергея Фетисова.  Сергей - настоящий пример любви, несмотря на то что он пережил, он смог остаться человеком. Он сам попросил: «Сделайте этот фильм о любви, не о политике». Конечно, мы добавили некоторые социальные темы для западного зрителя. Я хотел рассказать историю трех людей, живущих своей жизнью в авторитарном, враждебном обществе. Они пытаются найти любовь несмотря на то, что все обстоятельства сложились против них. Я старался соблюсти историческую точность во всем, от костюмов и стрижек тех времен до языка тела.

О выборе актеров

Снимали мы на английском, чтобы фильм был доступен зрителю по всему миру. Но звучат в нем советские песни, из телевизора доносится репортаж о Брежневе, поет Виктор Цой...

Диану мы нашли первой, ее посоветовал директор по кастингу. Мы встретились с ней в Москве, она сразу же оставила о себе прекрасное впечатление. Именно такой я представлял себе Луизу. Я не знал, что она такая известная в России. Когда однажды мы отправились перекусить между съемками в Таллинне, один российский турист на улице Виру узнал Диану, попросил разрешения сфотографироваться с ней, и я понял, что она - звезда. На самом деле это хорошо, когда воспринимаешь человека вот так, а не берешь в команду только потому, что он знаменитость.

С Томом Прайором нас познакомил один продюсер в Лос-Анжелесе. Мы отсняли пару пробных кадров, чтобы доказать нашим спонсорам серьезность наших намерений. Том сделал очень много дельных предложений на съемках и за два года стал соавтором фильма.

Кастинги проводились в Германии, Англии, России. Месяца через три-четыре мы уже начали беспокоиться, что не можем найти никого на роль Романа. Олег Загородний был последним, кто присоединился к нашей команде. Когда он зашел в павильон, то уже через 20 секунд было понятно, что это тот, кто нужен. Единственной проблемой было то, что он не говорил по-английски. Ему пришлось проделать огромную работу над своим английским, и все получилось.

О Московском кинофестивале

Я вообще был очень удивлен, что нас позвали на ММКФ. Я подумал, что Россия начала меняться. Премьера прошла хорошо, отзывы тоже были положительными. Но сразу же фильм запретили. Фестиваль остановил продажу билетов и дальнейшие показы. Жалко. Московский центр документальных фильмов нас выручил, мы смогли провести еще один сеанс для своих гостей и прессы. Мне кажется, что ситуация с сексуальными меньшинствами сильно политизирована. Однако это не выдуманная мною история, а реальная, написанная русским писателем. Я очень рад, что многие нашли и посмотрели фильм в Интернете.

Пеэтер Ребане в Каннах

личный архив

 
НАВЕРХ
Back