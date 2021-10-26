РЕЖИССЕР И ГРАЖДАНИН ⟩ Владелец торгового центра Solaris Пеэтер Ребане: «Принудительное вакцинирование – большая ошибка со стороны государства»

Об ограничениях

В кафе Komeet, к сожалению, уже сейчас требуется ковид-паспорт. Таково распоряжение правительства. Лично я не считаю этот шаг решением наших проблем. Люди должны быть ответственными и оставаться дома, если больны, а принудительное вакцинирование, по-моему, большая ошибка со стороны государства. Государство должно проводить разъяснительную работу, чтобы люди вакцинировались по собственному желанию. А такая стратегия вызывает еще большее противостояние между жителями Эстонии, и количество вакцинированных остается низким. Но поскольку мы не хотим судов и штрафов, то должны соблюдать распоряжения. Я также не понимаю смысла новых ограничений: почему здоровый человек с негативным тестом не может ходить куда хочет? Это недемократичное и ничем не оправданное решение.

О мире после коронавируса

Мир уже меняется. Интересно наблюдать, как реагирует разные страны. Я много путешествовал, практически жил в самолетах в связи со съемками фильма, много чего видел. Например, даже в Америке в одном городе жестко контролируется ношение масок, но стоит отъехать на сто километров - и как будто нет никакой эпидемии. Жесткие меры применяют исключительно в Восточной Европе. Например, Польша и Латвия совсем сошли с ума, мне импонирует поведение скандинавских Дании и Швеции.

Я считаю, что эта пандемия заставит людей переоценить жизненные приоритеты. Это очень важный и нужный этап в истории человечества. Проводя больше времени дома, мы больше стали ценить свои семьи и друзей. Появилось время побыть наедине с собой, посмотреть в глаза своим страхам. Интересно, да, как один вирус заставил измениться все человечество. Как говорится, нет худа без добра.

О любви к кино

Я начинал в кинематографе уже более десяти лет назад - после открытия Solaris поехал учиться в США на продюсера, но вспомнил, что уже со школьного возраста хотел создавать фильмы см и уже тогда миксовал видеокассеты. Осознанно начал делать музыкальные видео, причем на мобильный телефон. Это было видео Pet Shop Boys – Tohether, вместе с BBC World Wide мы провели прямую трансляцию концерта Робби Уильямса в 2013 году. Уже тогда у меня зародилась идея «Жар-птицы». Тина Локк, основатель PÖFF, принесла мне почитать «Роман о Романе» Сергея Фетисова. Я читал книгу на русском, плакал и не понимал, как такое вообще могло произойти. Но понадобилось десять лет, чтобы фильм стал реальностью.

Главные герои фильма личный архив

О книге, из которой вырос фильм «Жар-птица»

Фильм основам на автобиографической истории русского актера Сергея Фетисова. Сергей - настоящий пример любви, несмотря на то что он пережил, он смог остаться человеком. Он сам попросил: «Сделайте этот фильм о любви, не о политике». Конечно, мы добавили некоторые социальные темы для западного зрителя. Я хотел рассказать историю трех людей, живущих своей жизнью в авторитарном, враждебном обществе. Они пытаются найти любовь несмотря на то, что все обстоятельства сложились против них. Я старался соблюсти историческую точность во всем, от костюмов и стрижек тех времен до языка тела.

О выборе актеров

Снимали мы на английском, чтобы фильм был доступен зрителю по всему миру. Но звучат в нем советские песни, из телевизора доносится репортаж о Брежневе, поет Виктор Цой...

Диану мы нашли первой, ее посоветовал директор по кастингу. Мы встретились с ней в Москве, она сразу же оставила о себе прекрасное впечатление. Именно такой я представлял себе Луизу. Я не знал, что она такая известная в России. Когда однажды мы отправились перекусить между съемками в Таллинне, один российский турист на улице Виру узнал Диану, попросил разрешения сфотографироваться с ней, и я понял, что она - звезда. На самом деле это хорошо, когда воспринимаешь человека вот так, а не берешь в команду только потому, что он знаменитость.

С Томом Прайором нас познакомил один продюсер в Лос-Анжелесе. Мы отсняли пару пробных кадров, чтобы доказать нашим спонсорам серьезность наших намерений. Том сделал очень много дельных предложений на съемках и за два года стал соавтором фильма.

Кастинги проводились в Германии, Англии, России. Месяца через три-четыре мы уже начали беспокоиться, что не можем найти никого на роль Романа. Олег Загородний был последним, кто присоединился к нашей команде. Когда он зашел в павильон, то уже через 20 секунд было понятно, что это тот, кто нужен. Единственной проблемой было то, что он не говорил по-английски. Ему пришлось проделать огромную работу над своим английским, и все получилось.

О Московском кинофестивале

Я вообще был очень удивлен, что нас позвали на ММКФ. Я подумал, что Россия начала меняться. Премьера прошла хорошо, отзывы тоже были положительными. Но сразу же фильм запретили. Фестиваль остановил продажу билетов и дальнейшие показы. Жалко. Московский центр документальных фильмов нас выручил, мы смогли провести еще один сеанс для своих гостей и прессы. Мне кажется, что ситуация с сексуальными меньшинствами сильно политизирована. Однако это не выдуманная мною история, а реальная, написанная русским писателем. Я очень рад, что многие нашли и посмотрели фильм в Интернете.