Появились новые шокирующие подробности о смерти украинки Хатчинс, которую застрелил Болдуин
К смерти оператора Галины Хатчинс якобы причастны несколько человек. Также в этот день обстановка на площадке была напряженной, сообщает korrespondent.net.
К смерти оператора Галины Хатчинс якобы причастны несколько человек. Также в этот день обстановка на площадке была напряженной, сообщает korrespondent.net.
Американский актер Алек Болдуин во время трагедии на съемках фильма «Ржавчина» стрелял в камеру. Об этом говорится в показаниях свидетелей трагедии, пишет Reuters.
В частности, раненый режиссер Джоэл Соуз, которому пуля попала в плечо, заявил, что Алек сидел на скамейке в «церкви» и репетировал вытаскивание револьвера техникой cross draw. Также, по словам Соуза, он смотрел на Болдуина из-за спины Хатчинс, когда услышал звук и громкий хлопок. В этот миг Хатчинс получила ранение в туловище. «Затем Джоэл смутно вспоминает, как (Хатчинс) пожаловалась на живот, схватилась за него и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю», - говорится в показаниях под присягой.
По словам оператор Рида Рассела, после этого Хатчинс сказала, что не чувствует ног. Кроме того, известно, что именно в этот день шесть рабочих покинули площадку, якобы протестуя против зарплаты. Главный электрик «Ржавчины» Серж Светной, заявил, что Хатчинс умирала у него на руках, и считает причиной ее смерти «халатность и непрофессионализм».
Таблоид TNT со ссылкой на собственные источники пишет, что переданный Болдуину револьвер ранее якобы использовался для стрельбы по мишеням настоящими пулями.
В судебных документах говорится, что револьвер Болдуину передал помощник режиссера фильма Дэйв Холлс. Он заменил того, кто протестовал. В расследовании шерифа также упоминается имя главного оружейника фильма Ханны Гутьеррес-Рид. Однако ни с кем из них поговорить пока не удалось.
«В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуз и оператор Галина Хатчинс», - сказано в сообщении.
В предварительном отчете полиции за 23 октября говорится, что Ханна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Болдуину. При этом, заверил его в том, что оно «холодное», то есть, не заряжено боевыми патронами. При этом в отчете полиции говорится, что Холлс «не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами».