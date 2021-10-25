Пн, 25.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Я осознал это где-то в подростковом возрасте»: министр иностранных дел Латвии открыто о своей гомосексуальности

Эдгар Ринкевич ФОТО: Madis Veltman

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью на канале LTV «У жизни нет черновика» открыто рассказал о жизни после «выхода из шкафа», или после каминг-аута широкой публике, пишет rus.tvnet.lv.

«Полчаса смотрел в экран в таком слегка ступорном состоянии», - говорит Ринкевич, вспоминая вечер 6 ноября 2014 года, когда он в Twitter признался, что является гомосексуалистом и готов к борьбе, чтобы в Латвии появилось правовое регулирование партнерств всех типов.

«Это, наверное, одно из самых трудных решений в моей жизни, поскольку то, что являюсь геем, я осознал где-то в подростковом возрасте. То, что это было абсолютное табу и про это не было принято говорить - это, я думаю, мы все знаем.

Сейчас это также непросто. Я знаю много людей в разных возрастных группах, которые до сих пор немного обеспокоены тем, каким будет отношение. Но когда ты в политике, я понял, что рано или поздно этот аспект должен быть обнародован, нужно просто понять - когда.

Почему это произошло в ноябре 2014 года? Потому что я прошел первую избирательную кампанию, потому что понял, что это лучший момент.

Это было осознанное решение. В некотором смысле на это решение ушло около трех лет. Конечно, форму можно было выбрать другую, но эмоциональный заряд в то время был слишком велик. Можно было, конечно, делать красивые пресс-конференции, придумывать витиеватые предложения, но на самом деле и так было хорошо. Спустя семь лет я ни на минуту не жалею о том, что сделал», - сказал министр.

Ринкевич отмечает, что поддержку и понимание тогда ему оказала премьер-министр Лаймдота Страуюма.

«Наши воображаемые проблемы перед лицом реальности иногда не так велики, но просто собраться и прыгнуть в неизвестность тоже нелегко. [...] Все еще есть политики, которые если не боятся, то хотя бы пытаются разжечь гомофобию в качестве своей программы в надежде, что определенная часть общества их поддержит. [...]

Нет, у меня нет полной гармонии, и я думаю, что было бы плохо, если бы такая гармония когда-либо случилась, потому что боюсь, что тогда я достиг бы цели жизни», - сказал Ринкевич.

НАВЕРХ
Back