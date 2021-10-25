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«Папа выйдет из тюрьмы – не узнает»: 16-летняя дочь Ефремова снялась в смелой фотосессии

Михаил Ефремов. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Повзрослевшая дочь осужденного Ефремова снялась в смелой фотосессии, пишет Kp.ru.

Недавно суд отклонил жалобу Михаила Ефремова и отказался сократить срок его приговора. Пока артист, насмерть сбивший человека, отбывает наказание в белгородской колонии, его родные пытаются выживать без поддержки главы семьи. Пятая жена Ефремова Софья Кругликова наотрез отказалась от помощи поклонников и от предложения друзей объявить сбор денег. Супруга артиста трудится на двух работах, чтобы содержать троих детей.

Тем временем младшая дочь Ефремова Вера подросла и из девочки-подростка превратилась в эффектную девушку. 16-летняя наследница осужденного артиста попробовала себя в качестве модели и поделилась результатами в Инстаграме. Девушка выложила на своей странице фотосессию, некоторые кадры которой оказались весьма эффектными. На снимках девушка примеряет наряды и предстает в различных соблазнительных образах.

ФОТО: Instagram

Подписчики в комментариях восхитились ее смелой фотосессией. Одним из самых горячих поклонников оказался брат Веры. Актер Никита Ефремов выразился лаконично: «Огонь!».

Подписчики уверены: когда Михаил Ефремов выйдет на свободу, он не узнает сильно изменившуюся дочку. Если суд не изменит своего решения, то актер увидится с Верой только в 2027 году, когда ей будет 22 года.

«Папа выйдет из тюрьмы – не узнает!» – написал в комментариях один из подписчиков.

ФОТО: Instagram

Напомним, Михаил Ефремов в июне 2020 года стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Пьяный актер за рулем своего внедорожника вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «LADA». В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, впоследствии уменьшив срок на полгода.

Тем временем еще одна наследница актера недавно сделала скандальное заявление. Анна Мария – дочь Ефремова и его четвертой жены Ксении Качалиной – призналась, что она трансгендер и собирается стать мужчиной. Девушка даже сменила имя на Сергей Ефремов. Детство дочери знаменитого артиста счастливым не назовешь: отец бросил ее мать вскоре после рождения Анны Марии. Ксения не заботилась о девочке, полностью предавшись своей пагубной тяге к спиртному. Сегодня девушка открыто называет свою мать алкоголичкой и психически ненормальной и говорит, что давно прервала с ней всяческое общение. К слову, крестной матерью девушки является актриса Рената Литвинова. Рената, близкая подруга Михаила Ефремова, поддерживает свою крестницу в этой непростой ситуации, в том числе материально.

Михаил Ефремов официально был женат пять раз, у него шестеро детей. Первой женой звездного наследника стала актриса Елена Гольянова. Уроженка Нижнего Новгорода училась с ним на одном курсе школы-студии МХАТ. Брак был студенческим, Елена, не раздумывая, вышла замуж за сына известного актера. Но их семейная жизнь продлилась всего месяц – юные супруги поняли, что поторопились, и подали заявление на развод.

Второй раз Михаил женился на филологе и начинающей актрисе Асе Воробьевой. Причем познакомился он с ней, когда Ася была замужем за другим звездным наследником – Антоном Табаковым. Антон попросил Ефремова пристроить его жену в театр «Современник». Миша пристроил, а заодно увел женщину друга. Ася забеременела и в пока еще законном браке родила сына Никиту, который сначала носил фамилию Табаков. Затем она развелась и вышла замуж за Ефремова. А их сын стал Никитой Ефремовым, сегодня – известным актером.

Третьей женой Ефремова стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке у артиста появился сын Николай Ефремов.

Четвертая жена - актриса Ксения Качалина, родила Ефремову дочь Анну-Марию. По словам знакомых Ефремова, этот брак был трагической ошибкой. Познакомившись с Ксенией, Михаил стал еще больше пить и подсел на наркотики.

Пятая (нынешняя) супруга – звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке у Ефремова появились трое детей: Вера (2005 года рождения), Надежда (2007), Борис (2010).

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