31-летняя Регина Тодоренко разделась до трусов и впервые показала себя без пуш-апа

В последнее время блогеры-миллионники, которые пользовались большой популярностью в Instagram, жалуются на резкое сокращение охватов. Для того чтобы вернуть аудиторию, многие решили прибегнуть к проверенному методу и разделись до трусов. Так, в своем Инстаграме 31-летняя Регина Тодаренко впервые за долгое время фото в нижнем белье. В кадре знаменитость предстала сидя на кровати в обычном трикотажном белье бежевого цвета без пуш-апа.