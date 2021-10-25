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31-летняя Регина Тодоренко разделась до трусов и впервые показала себя без пуш-апа

Регина Тодоренко ФОТО: Instagram

Регина Тодоренко опубликовала фотографию в белье. Всеми силами пытается привлечь внимание публики к своей страничке в Instagram, пишет  clutch.ua.

В последнее время блогеры-миллионники, которые пользовались большой популярностью в Instagram, жалуются на резкое сокращение охватов. Для того чтобы вернуть аудиторию, многие решили прибегнуть к проверенному методу и разделись до трусов. Так, в своем Инстаграме 31-летняя Регина Тодаренко впервые за долгое время фото в нижнем белье. В кадре знаменитость предстала сидя на кровати в обычном трикотажном белье бежевого цвета без пуш-апа.

«Как и обещала фото в белье. Повышаем охваты. Делимся впечатлениями»,- написала Тодоренко.

Далее она пояснила, что совсем перестала понимать политику Instagram. «Хуже всего в моем аккаунте заходят фото с детками, которым нужна помощь. Неужели только таким способом, раздеваясь, оголяясь, можно привлечь умную адекватную аудиторию к чему-то хорошему?!»- спрашивает Регина у подписчиков.

Подписчики Тодоренко тут же начали комментировать. В Сети писали, что таким способом Регина просто пытается привлечь внимание к своему курсу об отношениях, который, судя по слухам, очень плохо продается. Многие обсуждали фигуру артистки.

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