Что стало с юными звездами сериалов 2000-х: «Воронины», «Сваты», «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня»

Маленькие звездочки популярных в 2000-х российских сериалов успели подрасти. «Телепрограмма» показывает, как изменились актрисы, которых мы запомнили смешными девчушками.

Маша Ильюхина (17 лет)

Маша Ильюхина (17 лет). Фото: Инстаграм

Улыбчивая и послушная Маша Ильюхина, сыгравшая Машу Воронину — дочь Кости и Веры — в сериале «Воронины», тоже уже совсем большая и почти взрослая девушка. Она снимается в сериалах («Бомбила», «Мамочки», «Деффчонки»), но при этом не бросает любимую художественную гимнастику. Ильюхина выполнила норматив кандидата в мастера спорта, выиграв несколько крупных соревнований.

А теперь поступила учиться в Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова. В Инстаграме актрисы, спортсменки и просто красавицы можно найти фото с молодым человеком по имени Роман, он старше девушки на 4 года и учится в МАДИ. В ноябре Маше исполнится 18.

Софья Стеценко (18 лет)

Софья Стеценко (18 лет). Фото: Инстаграм

Очаровательную и умную Женю Ковалеву — внучку семейства Будько — сыграла киевская актриса Софья Стеценко. В шесть лет она снялась в «Сватах» в небольшой, но заметной роли. Затем некоторое время девочка поиграла в сериалах, но с 2015 года совсем не снимается. Училась в колледже, развивала актерское мастерство в театральной студии. Но вскоре, судя по признаниям в Инстаграме, поняла, что это слишком сложно.

«Я в какой-то момент перестала этим наслаждаться, — написала Софья. — Начала переживать. Хорошо ли я сыграла. Правильно ли все сделала. Подумала, что актерство — это не мое. Сделала перерыв и… поняла, что очень по этому скучаю». В новом сезоне «Сватов», трейлер которого только-только вышел в сети, Стеценко не задействована. Очевидно, что проживает девушка на родной Украине. Зато Софья, как велит мода времени, часто выкладывает дурашливые ролики в ТикТоке.

Екатерина Старшова (20 лет)

Екатерина Старшова (20 лет). Фото: Инстаграм

Пуговка, она же Полина Васнецова, была главным очарованием «Папиных дочек». Этой крохе умилялись и взрослые, и дети. Пуговку Катя Старшова начала играть аккурат перед походом в первый класс, в 6 лет. А 28 октября Кате исполнится 20!

Конечно, пережившая дикую популярность девушка имела кучу ухажеров. Но уже несколько лет она встречается с другом детства Василием, познакомилась с которым на катке. Старшова продолжает появляться в сериалах, участвовала в шоу «Танцы со звездами», но учится на медика.

Ирина Андреева (27 лет)

Ирина Андреева (27 лет). Фото: Инстаграм

Петербурженка Ира Андреева увлекалась художественной гимнастикой (выиграла первенство города) и балетом, а в сериал «Моя прекрасная няня» попала в 10 лет. После переезда в Москву пошла на кастинг и поймала удачу за хвост — сыграла Ксюшу Шаталину, дочь главного героя, не по годам рассудительную девочку, которая общается с психологом на равных.