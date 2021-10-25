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Эд Ширан заразился коронавирусом

Üks maailma edukamaid muusikuid Ed Sheeran ФОТО: Ako Lehemets

Британский певец и автор песен Эд Ширан сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, что заразился коронавирусом, передает Lenta.ru.

По словам артиста, он получил положительный результат теста на COVID-19 и теперь вынужден соблюдать самоизоляцию и «следовать указаниям правительства». Ширан пообещал постараться дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Приношу свои извинения всем, кого я подвел. Будьте все в безопасности», — добавил певец.

Ранее Эд Ширан рассказал, как его возлюбленная Черри Сиборн (Cherry Seaborn) испортила «идеальное» предложение руки и сердца одним вопросом. Звезда преклонил колено перед девушкой и протянул ей кольцо. «Я спросил, выйдет ли она за меня замуж», — отметил певец, на что услышал: «Ты, блин, шутишь?». Ширан и Сиборн поженились в декабре 2018 года.

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