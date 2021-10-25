Светлана Светличная пропала без вести
В Москве пытаются найти Светлану Светличную. Родственники актрисы уже обратились в полицию, сообщает eg.ru.
В Москве пытаются найти Светлану Светличную. Родственники актрисы уже обратились в полицию, сообщает eg.ru.
81-летняя звезда советского кино пропала без вести в российской столице. Заслуженная артистка РСФСР не выходит на связь с родными с 21 октября, также Светлану Афанасьевну не нашли в ее квартире на Погонном проезде.
Встревоженный сын актрисы обратился за помощью в полицию. По словам мужчины, ситуация усугубляется тем, что у Светличной начались проблемы со здоровьем: она страдает деменцией. Из-за этого звезда могла забыть собственный адрес.
Напомним, признаки деменции появились у Светличной после несчастного случая на съемках. В июле 2020 года на голову пожилой артистки обрушился софит.