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Светлана Светличная пропала без вести

Светлана Светличная ФОТО: скриншот видео

В Москве пытаются найти Светлану Светличную. Родственники актрисы уже обратились в полицию, сообщает eg.ru.

81-летняя звезда советского кино пропала без вести в российской столице. Заслуженная артистка РСФСР не выходит на связь с родными с 21 октября, также Светлану Афанасьевну не нашли в ее квартире на Погонном проезде.

Встревоженный сын актрисы обратился за помощью в полицию. По словам мужчины, ситуация усугубляется тем, что у Светличной начались проблемы со здоровьем: она страдает деменцией. Из-за этого звезда могла забыть собственный адрес.

Светлана Афанасьевна может быть одета в поношенную норковую шубу, черные колготки, туфли, шляпу и перчатки. Правоохранительные органы приступили к поискам пропавшей.

Напомним, признаки деменции появились у Светличной после несчастного случая на съемках. В июле 2020 года на голову пожилой артистки обрушился софит.

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