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Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Магнитная буря. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Наиболее опасным предстоящий период станет для сердечников и людей, страдающих головной болью, сообщает 5-tv.ru.

Сильнейшие магнитные бури доставят немало хлопот метеозависимым людям в конце октября. Волна геоударов придется на период с 25 по 30 октября. В предпоследний день месяца влияние магнитной бури на людей будет ощущаться особенно заметно - она достигнет красного уровня. Велика вероятность переутомлений, головных болей, перепадов настроения, обострения хронических болезней даже у тех, кто обычно не зависит от вспышек на солнце.

График магнитных бурь

Первые недомогания метеозависимые могли почувствовать уже 23 октября. Магнитное возмущение продлится вплоть 30 октября, однако с 26 по 28-е его влияние на людей будет менее заметно.

Ноябрь для метеозависимых будет более спокойным месяцем. Небольшие недомогания они могут почувствовать 11, 15 и 18 числа.

Как уберечь свое здоровье в период магнитных бурь

В период данных погодных явлений возрастает риск инфаркта и инсульта, мигрени, перепадов артериального давления и возникновения неконтролируемых стрессов. Чтобы минимизировать риски, стоит отказаться кофе, энергетиков, алкоголя и табака, а также путешествий на автомобиле, поезде или самолете. В день магнитной бури необходимо хорошо выспаться, пить успокаивающие чаи и по возможности больше времени проводить дома.

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