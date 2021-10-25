Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Сильнейшие магнитные бури доставят немало хлопот метеозависимым людям в конце октября. Волна геоударов придется на период с 25 по 30 октября. В предпоследний день месяца влияние магнитной бури на людей будет ощущаться особенно заметно - она достигнет красного уровня. Велика вероятность переутомлений, головных болей, перепадов настроения, обострения хронических болезней даже у тех, кто обычно не зависит от вспышек на солнце.

График магнитных бурь

Первые недомогания метеозависимые могли почувствовать уже 23 октября. Магнитное возмущение продлится вплоть 30 октября, однако с 26 по 28-е его влияние на людей будет менее заметно.

Ноябрь для метеозависимых будет более спокойным месяцем. Небольшие недомогания они могут почувствовать 11, 15 и 18 числа.

Как уберечь свое здоровье в период магнитных бурь