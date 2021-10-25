Пн, 25.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как узнать тайный код своего имени и раскрыть характер

Нумерология. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Человеческое имя хранит очень много о носителе. В зависимости от того, как назвали ребенка при рождении, такие черты характера и проявляются в будущем, считают эзотерики. С помощью нумерологии каждый может приоткрыть завесу тайны, пишет 5-tv.ru.

Каждой букве соответствуют цифры из нумерологической таблицы. Нужно взять каждую из них в своем имени и сложить и сложить.

Рассчитать свое персональное число можно с помощью нижеприведенной таблицы. Например, ваше имя Александр, то нужно сложить 1+2+5+2+3+1+5+4+2=25=2+5=7. Это персональное число имени.

Каждой букве соответствуют цифры из нумерологической таблицы. Нужно взять каждую из них в своем имени и сложить и сложить. ФОТО: factor-e.ru

1. Единица в нумерологии — солнечный свет и энергия. Люди этой цифры отличаются лидерскими качествами, добиваются поставленных целей. Они добродушны, справедливы и бережны к окружающим. Обществу предпочитают одиночество, чтобы реализовать творческие цели.

2. Двойка относят к лунной энергии. Люди с этим кодом обычно остаются на втором плане, бывают ведомыми как в коллективе, так и в личной жизни. У них развита интуиция, дружелюбие, порой они излишне эмоциональны. Им нужна твердая опора среди близких.

3. Тройка наделяет людей оптимизмом и жизнелюбием. Они везунчики, всегда находят правильный выход из затруднительного положения. Добродушные по натуре, эти люди обязательно используют подвернувшуюся сложную ситуацию себе на пользу.

4. За оригинальность и нестандартный подход к делам отвечает четверка. Люди этой цифры независимы, следуют своим принципам. Они умеют веселиться, предпочитают большие дружеские компании и отдых на природе. Их отличает хорошая память и быстрота реакции на изменения. Из них получаются талантливые организаторы.

5. Цифра пять наделяет людей инициативностью, пытливым умом. Они выбирают редкие профессии, чтобы посвятить свою жизнь необычным изысканиям и новым открытиям. Не терпят невежества и глупости, могут быть язвительными с оппонентами.

6. Шестерка отвечает за легкость в общении и быструю приспособляемость, а также творческий потенциал. Носители этого кода всеобщие любимцы, вызывают у всех положительные впечатления. Выбор профессии у них основан на предпочтении общения и помощи. По-настоящему умеют радоваться жизни во всех ее проявлениях.

7. Люди-семерки уступчивы, чувствительны и неорганизованны. Их непоследовательность оборачивается плохим финансовым положением, а задуманные задачи не доводятся до логического конца. Эти люди избегают конфликтных ситуаций, заторможены и долго собираются при принятии очередного решения.

8. Люди числа восемь прагматичны. Они склонны следовать правилам и нормам, требовательны к окружающим, предпочитают порядок во всем. Носят маску холодности и безразличия, не подпускают к себе посторонних. Их отличает трудолюбие и педантизм, а это ведет к материальному благополучию. «Восьмерки» всегда верны своим близким.

9. Людям под числом девять нельзя мешать на пути к цели, иначе они сделают все наоборот. Иногда из-за излишней импульсивности им сложно рассчитать свои силы, это приводит к неудачам в делах. Они порой испытывают трудности в романтических отношениях из-за повышенного самолюбия.

НАВЕРХ
Back