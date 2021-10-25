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Для семьи погибшей от выстрела Болдуина оператора собрали огромную сумму денег

Галина Хатчинс и Алек Болдуин - коллаж. ФОТО: @AbogadaRd

Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) в США, превысила 180 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные платформы GoFundMe, на которой объединение кинематографистов ведет сбор средств, сообщает «РБК».

К настоящему времени более 2,3 тыс. человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Размер отдельных пожертвований доходит до $3 тыс.

Кроме этого, днем ранее Американский институт киноискусства (AFI) в честь Хатчинс учредил стипендию ее имени. «Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI <…> Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях», — сказано в сообщении института.

Церемония прощания с Хатчинс прошла 23 октября на одной из центральных площадей города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Проститься с оператором пришли десятки человек, в том числе актер Алек Болдуин.

Несчастный случай произошел 22 октября на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В винтовке, из которой во время съемок стрелял Алек Болдуин, оказался боевой патрон, актер ранил 42-летнюю Хатчинс и 48-летнего режиссера Джоэла Соуса. Хатчинс в результате полученных травм скончалась.

Болдуину пока не предъявленообвинений, полиция допросила и отпустила его.

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