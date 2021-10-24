Вс, 24.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Александр Рогожкин ФОТО: Твиттер

Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни, пишет Пятый канал.

мер режиссер Александр Рогожкин. Известный российский кинематографист скончался на 73-м году жизни.

По информации 5-tv.ru, народный артист России ушел из жизни вечером, 23 октября. О причинах смерти, а также дате и месте прощания пока не сообщается.

Информацией о смерти режиссера также поделилась кинокритик Ольга Шервуд. Большой пост посвященный Александру Рогожкину она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен. Как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей. Мы были дружеские знакомцы с 1974-го; последние годы, увы, прошли совсем без него; сейчас слов нет», — написала она.

Александр Рогожкин известен как автор популярных в России комедий. Одни из самых любимых у зрителей: «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000). Среди других известных фильмов режиссера — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998).

Кроме того, Александр Рогожкин был одним из режиссеров и сценаристов первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», а также создателем сериала «Убойная сила».

НАВЕРХ
Back