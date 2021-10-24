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Придется заплатить: родители убитой Болдуином оператора требуют сатисфакции

Галина Хатчинс ФОТО: Инстаграм

Семья пытается получить документы, чтобы приехать в США, пишет «Собеседник».

Семья оператора Галины Хатчинс, которую актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма «Ржавчина», потребовала найти виновных в ее гибели. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказали друзья семьи, отец и мать узнали о смерти Хатчинс от ее мужа Мэтью и были «вне себя от горя». По словам ее друга из Киева, где выросла Галина, сейчас ее семья скорбит, но в то же время они требуют ответов.

«Если кто-то ошибся, им придется заплатить. Они просто не понимают, как могло произойти что-то подобное, когда должны быть приняты меры безопасности. Они также отчаянно пытаются получить документы, чтобы попасть в Соединенные Штаты. У ее матери нет необходимых документов», – рассказал он.

По данным издания, боссы киностудии опасаются громадного иска со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины можно было избежать.

Сестра погибшей Светлана, которая живет в Индонезии, заявила, что не может понять смерть Галины. «Эта потеря – большое горе для нашей семьи, и я вижу, как тяжело приходится нашим родителям. Надеюсь, время облегчит нашу душевную боль», – сказала она.

Вчера стало известно, что на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико знаменитый актер Алек Болдуин застрелил из пистолета, в котором оказался один боевой патрон, оператора фильма Алину Хатчинс (позже она скончалась в больнице) и режиссера картины Джоэла Соуса (он был ранен, но выжил).

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