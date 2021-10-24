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Стало известно, вызывает ли коронавирус бесплодие у мужчин

Отец и сын. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Урологи и вирусологи рассказали о связи заболевания и репродуктивной функции у мужчин, пишет Пятый канал.

Заболевание коронавирусом не грозит мужчинам бесплодием. К такому выводу пришли российские урологи и вирусологи. Несмотря на то, что патоген вируса способен вызвать воспаление тканей яичек на последней стадии болезни, репродуктивной функции мужчин он не угрожает.

В сети появились панические сообщения о том, что негативный сценарий развития болезни возможен. Это было связано с тем, что в Китае якобы начали проверять на бесплодие мужчин, перенесших коронавирус. Вероятно, этому предшествовало то, что воспаление яичек было найдено патологоанатомами у жертв атипичной пневмонии SARS. Однако, как рассказал замдиректора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, у перенесших болезнь бесплодие не развилось.

«У переболевших атипичной пневмонией не было обнаружено признаков тяжелого повреждения яичек. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии», — сообщил врач.

Наряду с этим было обнаружено, что один из ферментов вируса COVID-19 содержится в яичках, матке, почке и семенниках. Теоретически это может повлиять на способность к оплодотворению и деторождению переболевших. Но на практике эта теория не подтвердилась.

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