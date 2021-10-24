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Таксист высадил Сашу Бортич с сыном посреди улицы: «Актриса грубила и пела песенки про п..ю»

Саша Бортич ФОТО: Инстаграм

В Инстаграме актриса  Саша Бортич пожаловалась на водителя такси, который высадил ее с маленьким ребенком в дождливую погоду. По словам актрисы, мужчина хамил и вел себя крайне непрофессионально. Только вот шофер уверяет обратное, пишет «Стархит».

В минувший четверг 27-летняя Бортич заявила, что столкнулась с хамским поведением со стороны таксиста. «Меня высадил водитель, причем бизнес-класса, с ребенком и в дождь. Мы сели в машину, навигатор показывал 35 минут, но таксист сказал, что мы будем ехать час. Я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал «негативить». Вдруг он завершает поездку и говорит — все, приехали, выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили. Что за повелительный тон?» — возмущалась актриса.

Позже мужчина, который вез звезду, вышел на связь и объяснился. По его словам, все складывалось совсем иначе. «Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио. Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но, может, и дольше, так как девятибалльные пробки. В ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, попросила включить сзади свет, что я и сделал. Через минуту спросил: «Могу ли выключить свет? Водить некомфортно, это дезориентирует». И тут началось... Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок так засыпает. Далее разговор проходил с ее стороны в повелительном и высокомерном тоне», — сообщил таксист.

К слову, это было только началом конфликта. «Ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про писю. Да-да! Распевала вполголоса: «Пися, пися, пися!» Я озадачился, и, чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники», — добавил водитель.

При подъезде в пробке к повороту на улице 1905 года Саша потребовала двигаться другой, якобы более свободной дорогой. Таксист возразил, на что Бортич начала кричать и грубить. «Я пытался возразить, объяснить, что придется стоять весь Арбат, а здесь только до Садового пробка. Все это грубо прервалось фразой: «Вас никто не спрашивает!». И тут я потерял на секунду контроль, у меня просто вырвалось: «Все девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали». После небольших пререканий она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас сверну к тротуару, но они просто пулей вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми», — изложил свою версию событий водитель в посте на сайте yaplakal.com.

Мужчина честно признался — он не знал, что в салоне автомобиля сидела звезда. При этом скрываться водитель не собирается и готов ответить на дополнительные вопросы, связанные с инцидентом.

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