Тяжелобольной муж Вильи Сависаар-Тоомаст раскритиковал протестующих на площади Вабадузе: вы все уязвимы перед вирусом

В субботу в акции протеста приняли участие тысячи эстонцев. На площади Вабадузе можно было увидеть несколько ярких лозунгов, например, «Остановить изнасилование шприцем!», «Я имею право решать за здоровье своих детей», «Запугивание вакцинами должно прекратиться!» и «Стоп Кая Каллас». Протестующих поддержал и певец Тынис Мяги, открывший митинг протеста песней «Рассвет».

Оперного певца Таймо Тоомаста все это очень расстроило. «Я живу с неизлечимой болезнью легких и знаю, что даже самый крохотный ребенок с коронавирусом, который будет рядом со мной, поспособствует моей смерти. И меня очень огорчают снимки с мероприятия», - пишет музыкант в Facebook.

Тоомаст рассказал, что на прошлой неделе он был на обследовании в Тартуской клинике. «Общаясь с медперсоналом, я убедился, что наши медсестры и врачи долгое время работают на пределе своих возможностей, они обеспокоены поведением таких людей, как вы. Лично мне хотелось бы крикнуть в полный голос: Тынис, Варро и ваши друзья, вы эгоистичны, беспечны и уязвимы перед вирусом!

К своему посту мужчина добавил фото с прошедшей в субботу акции протеста, где на переднем плане в машину поднимают гроб, а на заднем плане стоят протестующие.

Жена Таймо Тоомаста Вилья Тоомаст также выражала недовольство действиями противников вакцинации в социальных сетях. В середине сентября нанешний депутат Рийгикогу и бывшая супруга Эдгара Сависаара писала о том, что протстующие на Тоомпеа заставили ее нервничать - она боялась, что ее кто-нибудь заразит, и она пронесет вирус домой.

Таймо Тоомаст много лет страдает неизлечимой болезнью легких, которая в этом году обострилась, возможно, ему потребуется пересадка легкого.