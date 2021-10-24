В Латвии вспыхнул скандал из-за твита помощницы депутата: чем больше русских умрет, тем лучше латышскому языку
Автором публикации стала помощница депутата, сообщает Topnews.
Автором публикации стала помощница депутата, сообщает Topnews.
Во время дискуссии в соцсетях о недостаточном информировании русскоязычных жителей о вакцинации от COVID-19 Левренце оставила оскорбительный пост.
Так, она заявила, что «чем больше русских умрет», тем лучше «латышскому языку».
После этого депутат парламента Карина Спруде написала заявление в полицию, с просьбой изучить обстоятельства на предмет разжигания ненависти. Твит из Сети был удален. Левренце, активистка партии «Прогрессивные», уже выступила с заявлением, что иронизировала над политиками, которые блокируют в правительстве решения об информировании на русском языке. В итоге русские граждане не получают достаточных сведений о вакцинации, чаще болеют.
Интересно, что сама Левренце выступала за предоставления права голосовать латвийским негражданам. Такой же позиции придерживается и партия «Прогрессивные».
Теперь активистка сожалеет, что ее твит приняли серьезно.