В Латвии вспыхнул скандал из-за твита помощницы депутата: чем больше русских умрет, тем лучше латышскому языку

Латвийская полиция изучает детали скандала вокруг помощницы депутата Селмы Левренце. Женщина еще в начале октября резко высказалась против русскоязычного населения, после чего в полицию поступило на нее заявление.

Во время дискуссии в соцсетях о недостаточном информировании русскоязычных жителей о вакцинации от COVID-19 Левренце оставила оскорбительный пост.

Так, она заявила, что «чем больше русских умрет», тем лучше «латышскому языку».

После этого депутат парламента Карина Спруде написала заявление в полицию, с просьбой изучить обстоятельства на предмет разжигания ненависти. Твит из Сети был удален. Левренце, активистка партии «Прогрессивные», уже выступила с заявлением, что иронизировала над политиками, которые блокируют в правительстве решения об информировании на русском языке. В итоге русские граждане не получают достаточных сведений о вакцинации, чаще болеют.

Интересно, что сама Левренце выступала за предоставления права голосовать латвийским негражданам. Такой же позиции придерживается и партия «Прогрессивные».