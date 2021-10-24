Спутали с трансвеститом: как выглядит Успенская после очередной пластики
Популярная певица Любовь Успенская слишком увлеклась услугами пластического хирурга, пишет Topnews.
Популярная певица Любовь Успенская слишком увлеклась услугами пластического хирурга, пишет Topnews.
Такое мнение высказал в эфире ТВЦr музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, в своем стремлении сохранить хороший внешний вид 67-летняя артистка перешла все границы.
Он уверен, что в погоне за молодостью артистка утратила свою неповторимость. «Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой, филлерами», – сказал Соседов.
По его мнению, звезда шансона стала больше похожа на куклу Барби, что никак не соотносится с ее песнями.
Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, проводивший операции Успенской, называет достигнутые результаты «выдающимися».