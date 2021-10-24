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Спутали с трансвеститом: как выглядит Успенская после очередной пластики

Любовь Успенская ФОТО: Пятый канал

Популярная певица Любовь Успенская слишком увлеклась услугами пластического хирурга, пишет Topnews.

Такое мнение высказал в эфире ТВЦr музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, в своем стремлении сохранить хороший внешний вид 67-летняя артистка перешла все границы.

Он уверен, что в погоне за молодостью артистка утратила свою неповторимость. «Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой, филлерами», – сказал Соседов.

По его мнению, звезда шансона стала больше похожа на куклу Барби, что никак не соотносится с ее песнями.

Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, проводивший операции Успенской, называет достигнутые результаты «выдающимися».

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