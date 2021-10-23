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АНТИВАКСЕРАМ! ⟩ Эстонская владелица ресторана: не стоит бороться за свободу, приходите лучше к нам на помощь!

Lucca perenaise jaoks on restoran nagu teine kodu. ФОТО: Erakogu

Герли Розенфельд-Аавик, владелица популярного ресторана «Лукка», начинает свой рассказ с объяснения, что она не хочет ссориться. Она не очень хочет делить общество на две части, но в нынешнем кризисе она находится в таком положении, где, к сожалению, ее личные пожелания не играют никакой роли. «Я чувствую, что мои опасения разделяют многие работодатели и сотрудники той же сферы». 

Может быть, моя история заставит кого-то задуматься, и противники вакцины поймут, что некогда стоять и горевать. Мы и так свободны, незачем за нас заступаться! Пожалуйста, вместо этого лучше защитите себя, своих близких и наше общество. Мы не можем сделать все за тебя, теперь твоя очередь,

- призывает женщина. Она несколько раз подчеркнула, что ограничения налагаются для запугивания тех, кто против вакцины, а для защиты от распостранения заболевания, которое, к сожалению, продолжает расти.

Полтора года проблем: с чем приходится сталкиваться 

Герли рассказала историю о человеческой наглости. А именно, пожилой 50-летний мужчина пытался пройти в ресторан по ковид-сертификату молодого парня 1995 года рождения. «Разумеется, это, скорее, исключение», - вздыхая, говорит девушка и добавляет, что без того, находится много несговорчевых клиентов. «Я люблю общение с людьми, но бывали случаи, когда мне просто приходилось закрывать перед ними дверь, так как они ничего не хотели понимать», - рассказывает Герли. Так, например, некоторые отказываются платить за быстрый тест, утверждая, что он дорогой. «Неужеди у вас не найдется немного денег, вы же пришли есть в ресторан!» - недоумевает менеджер. 

В ресторане Lucca помимо справки о вакцинации, всегда требуют утверждающий личность документ. Проблематично становится когда приходят большие компании и проверка документов создает заторы и очереди на входе. 

С виду Герли хрупкая женщина, но внутри она настоящая львица. Она не хочет жаловаться на то, как сложно оставаться на плаву с одним рестораном во время кризиса, но у нее есть четкое видение того, как общество может нормально функционировать и снова объединиться.

Хочется достучаться

Менеджер ресторана хочет достучаться до противников прививки.

Пожалуйста, не будьте эгоистами и не требуйте только прав, отпустите на время свои конфликты и противоречия. Мы все хотим одного и того же. У вас также рождаются дети, но в Пелгулинне женщинам снова приходится рожать в одиночку, потому что риск заражения очень высок. Все мы хотим поехать на Бали или пойти зимой в спа. Нам всем нужна медицинская помощь, когда она потребуется. Я говорю не о косметической хирургии или других вторичных процедурах, а о действительно необходимом плановом лечении в больницах, которое, к сожалению, на сегодняшний день прекратилось, 

- говорит Герли Аавик, и добавляет:

«Пожалуйста, поймите, что это сделано для защиты вас и ваших близких. Давайте поднапряжемся все вместе пару месяцев и вновь сможем нормально жить, а наши больницы наполовину опустеют, и людям будет во время оказана медицинская помощь Но у меня такое чувство, что невакцинированные не думают о других и важности медицины до тех пор, пока с ними или их близкими не случится беда».

Для тех, кто нарушает правила, бизнес процветает

Хозяйка ресторана Lucca возмущена тем, что в ресторанном бизнесе, где все знают всех и в целом солидарны друг с другом, придерживаются разных мнений. Все хотят выжить, но для этого нужно идти шаг в шаг. Если один ресторан разворачивает непривитых людей, а соседнее заведение ничего не просят на дверях - это тянет нас всех в бездну. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. После новых поправок, вероятно, станет еще более распространенным явлением приходить с поддельными паспортами. Я выхожу поесть почти каждый день, и за последний месяц только одно место попросило у меня удостоверение личности. Это очень большая проблема. Почему мы должны заниматься этой детективной работой и выявлять мошенников?! Ведь если будет чек у того, кто сумел проскользнуть не с тем паспортом, то получу штраф и отвечать за это буду я!» - недоумевает женщина.

Какие были бы решения?

"Мы были бы готовы впустить людей, получивших одну дозу вакцины. Я думаю, что многие другие рестораны согласятся. Это дает сигнал о том, что человек готов сделать ставку и будет принята вторая доза. Точно так же хорошим решением было бы, чтобы государство оплатило бы быстрые тесты. Так как использование фальшивых справок распространено, и тот факт, что клиенты лгут, не является хорошим решением ни для каких сторон", - предлагает Герли.

А что по этому поводу думаете вы? Пишите комментарии.

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