АНТИВАКСЕРАМ! ⟩ Эстонская владелица ресторана: не стоит бороться за свободу, приходите лучше к нам на помощь!

Может быть, моя история заставит кого-то задуматься, и противники вакцины поймут, что некогда стоять и горевать. Мы и так свободны, незачем за нас заступаться! Пожалуйста, вместо этого лучше защитите себя, своих близких и наше общество. Мы не можем сделать все за тебя, теперь твоя очередь,
- призывает женщина. Она несколько раз подчеркнула, что ограничения налагаются для запугивания тех, кто против вакцины, а для защиты от распостранения заболевания, которое, к сожалению, продолжает расти.
Полтора года проблем: с чем приходится сталкиваться
Герли рассказала историю о человеческой наглости. А именно, пожилой 50-летний мужчина пытался пройти в ресторан по ковид-сертификату молодого парня 1995 года рождения. «Разумеется, это, скорее, исключение», - вздыхая, говорит девушка и добавляет, что без того, находится много несговорчевых клиентов. «Я люблю общение с людьми, но бывали случаи, когда мне просто приходилось закрывать перед ними дверь, так как они ничего не хотели понимать», - рассказывает Герли. Так, например, некоторые отказываются платить за быстрый тест, утверждая, что он дорогой. «Неужеди у вас не найдется немного денег, вы же пришли есть в ресторан!» - недоумевает менеджер.
В ресторане Lucca помимо справки о вакцинации, всегда требуют утверждающий личность документ. Проблематично становится когда приходят большие компании и проверка документов создает заторы и очереди на входе.
С виду Герли хрупкая женщина, но внутри она настоящая львица. Она не хочет жаловаться на то, как сложно оставаться на плаву с одним рестораном во время кризиса, но у нее есть четкое видение того, как общество может нормально функционировать и снова объединиться.
Хочется достучаться
Менеджер ресторана хочет достучаться до противников прививки.
Пожалуйста, не будьте эгоистами и не требуйте только прав, отпустите на время свои конфликты и противоречия. Мы все хотим одного и того же. У вас также рождаются дети, но в Пелгулинне женщинам снова приходится рожать в одиночку, потому что риск заражения очень высок. Все мы хотим поехать на Бали или пойти зимой в спа. Нам всем нужна медицинская помощь, когда она потребуется. Я говорю не о косметической хирургии или других вторичных процедурах, а о действительно необходимом плановом лечении в больницах, которое, к сожалению, на сегодняшний день прекратилось,
- говорит Герли Аавик, и добавляет:
«Пожалуйста, поймите, что это сделано для защиты вас и ваших близких. Давайте поднапряжемся все вместе пару месяцев и вновь сможем нормально жить, а наши больницы наполовину опустеют, и людям будет во время оказана медицинская помощь Но у меня такое чувство, что невакцинированные не думают о других и важности медицины до тех пор, пока с ними или их близкими не случится беда».
Для тех, кто нарушает правила, бизнес процветает