АНТИВАКСЕРАМ! ⟩ Эстонская владелица ресторана: не стоит бороться за свободу, приходите лучше к нам на помощь!

Хозяйка ресторана Lucca возмущена тем, что в ресторанном бизнесе, где все знают всех и в целом солидарны друг с другом, придерживаются разных мнений. Все хотят выжить, но для этого нужно идти шаг в шаг. Если один ресторан разворачивает непривитых людей, а соседнее заведение ничего не просят на дверях - это тянет нас всех в бездну. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. После новых поправок, вероятно, станет еще более распространенным явлением приходить с поддельными паспортами. Я выхожу поесть почти каждый день, и за последний месяц только одно место попросило у меня удостоверение личности. Это очень большая проблема. Почему мы должны заниматься этой детективной работой и выявлять мошенников?! Ведь если будет чек у того, кто сумел проскользнуть не с тем паспортом, то получу штраф и отвечать за это буду я!» - недоумевает женщина.