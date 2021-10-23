Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»

Такой вывод можно сделать, так как в сеть попал кадр со съемочной площадки сериала «История продолжается», на котором героиня Сары Джессики Паркер целуется с персонажем Джона Тенни.

Подробности сюжета сериала держат в секрете, и об участии в нем Тенни ранее не сообщалось.

Актер известен по сериалам «Особо тяжкие преступления» и «Ищейка», а с Сарой Джессикой Паркер ему приходилось работать и раньше — много лет назад они снимались вместе в сериале «Закон для всех».

Слухи, что Кэрри и Мистер Биг разведутся (герои поженились в фильме, вышедшем уже после оригинального шоу), появились еще летом. Потом, правда, у поклонников сериала появилась надежда на то, что герои все же будут вместе — недавно Сара Джессика Паркер и Крис Нот снимались в сценах в Париже. Этот город для их героев в сериале «Секс в большом городе» был знаковым — здесь они возобновили свои отношения после расставания Кэрри с бойфрендом Александром Петровским.

Теперь, правда, фанаты шоу подозревают, что судьба Мистера Бига может сложиться гораздо трагичнее, чем они могли предположить: они подозревают, что он может умереть. Недавно на съемочной площадке снимали сцены похорон, которые почему-то публика соотнесла именно с кончиной героя Криса Нота. При этом ни один из главных героев в кадре не присутствовал.

Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу. Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале «Секс в большом городе». ФОТО: /AP

В сети полагают, что создатели шоу и вовсе могли пойти на хитрый прием и специально снимают фейковые сцены, чтобы ввести поклонников в заблуждение.

Сара Джессика Паркер (слева) в роли Кэрри Брэдшоу и Крис Нот (справа) в роли мистера Бига. ФОТО: General/