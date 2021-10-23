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Эстонская знаменитая пловчиха подписала договор с ведущим дубайским агентством, чтобы быть полезной обществу

Мерле Лийванди - эстонская пловчиха. ФОТО: Erakogu

Мерле Лийванди, эстонская пловчиха, живущая во Флориде, США, известна более как русалка – за многие годы установила мировые рекорды в технике плавания в моноласте. Благодаря своим достижениям Лийванд привлекла внимание за рубежом, и теперь эстонка подписала контракт с эксклюзивным агентством талантов Дубая.

Мерле Лийванди, эстонка, которая плавает с помощью техники c моноластой более 15 лет, в 2014 году стала так называемой русалкой. Помимо выдающихся рекордов, ее волнует изменение климата и проблема чистоты океанов. Поэтому неудивительно, что ее теперь даже стали называть «эко-русалкой».

Лийванди, завоевавшая внимание как США, так и во всем мире, недавно подписала соглашение с эксклюзивным дубайским агентством талантов Touch. Touch был основан Джессикой Смит - паралимпийкой из Австралии и Джин Уинтерс, бизнес-ангелом и консультантом из Сингапура.

В начале сентября агентство Touch опубликовало первый официальный пост в Instagram. Агентство талантов назвало себя сообществом людей, которые хотят делиться позитивом и добротой.

Эксклюзивное агентство талантов стремится стать крупнейшей платформой в Объединенных Арабских Эмиратах, представляющей людей, умеющих принимать решения. В состав агентства входят, например, Амаль Мурад, первый тренер по паркуру в ОАЭ, а также Томас Бюннер, немецкий шеф-повар с тремя звездами Мишлен, который также работает консультантом.

Мерле Лийванди в том числе  присоединилась к агентству в течение недели. «Их агентство отличается от всех остальных тем, что они представляют исключительно знаменитостей, которые действительно приносят пользу обществу. Их цель - показать агентствам и создателям контента, что вы можете быть особенными, делая действительно хорошие дела, а не только блистая на мероприятиях», - пояснил Лийванд.

По словам эстонки, агентство также получило поддержку от правительства ОАЭ. «Я очень рада, что меня пригласили присоединиться именно тогда, когда их путешествие только начинается», - радуется Лийванди.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Лийванди поделилась в интервью с Elu24, что сейчас у нее довольно быстрое, но разнообразное время. «На прошлой неделе я прилетела по приглашению голливудского журнала Forbes, чтобы дать телеинтервью для сериала «Доктор. Дана: расскажи и покажи», - рассказала девушка. Лийванди, недавно получившая звание посла океанов, была в том числе приглашена на программу в связи с недавним разливом нефти в Калифорнии.

В ходе той же поездки Лийванди дала интервью для другого шоу, в котором рассказала о своем опыте на чемпионате мира по плаванию и своих собственных рекордах. Документальный фильм выйдет в эфир в ноябре.

«Я рада, что даже самая большая рыба в Голливуде нашла время, чтобы выслушать беспокойство "эстонской русалки" и понять, что Голливуду необходимо что-то изменить. Я очень надеюсь, что смогу повлиять на это еще больше », - поведала Лийванди.

Помимо всего этого, Лийванди также работает в международной некоммерческой ассоциации EcoAthletes, в которую входят спортсмены и исследователи. «Вместе с 200 спортсменами я подписала манифест, призванный повысить осведомленность и ответственность мировых лидеров по вопросам окружающей среды», - сказала он, добавив: «Климатический кризис с каждым годом все больше и больше влияет на здоровье спортсменов и требует большего внимания. Из-за истощения и жары многим спортсменам приходилось обращать внимание на частоту сердечных сокращений. Вот почему у некоторых спортсменов проблемы со здоровьем. Жара и качество воздуха влияют на наш атлетизм ».

Говоря о спорте, Лийванди признает, что сейчас она сосредоточена на следующих целях: «Сегодня утром я подумала, как мне все это сделать, ведь сейчас еще тяжелые времена. Не всегда есть время, чтобы прыгнуть в бассейн с холодной водой, но я должна это сделать, так как готовлюсь к спортивным испытаниям».

«Шаг за шагом - главная цель - это внести изменения, иначе у нас скоро не будет места для тренировок, соревнований и даже отдыха», - заключила Лийванди.

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