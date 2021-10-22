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ТОП-5 эффективных способов увеличить удовольствие от секса

Секс. Интим. ФОТО: Shutterstock

Есть множество способов разнообразить сексуальную жизнь. При этом некоторые весьма просты в применении — стоит только обсудить с партнером. Портал WMJ.ru рассказал о самых действенных из них, пишет Пятый канал.

Продукты-афродизиаки

И еда, и секс — базовые человеческие потребности, и люди любят сочетать их для получения удовольствия. Афродизиак — это продукт, который стимулирует и повышает либидо. Среди подобных: шоколад, устрицы, авокадо, красный перец, мед, клубника и орехи. В них содержатся витамины В, С, Е и минералы. Особо полезен для мужского здоровья женьшень.

Непристойные слова

Сексуальное желание зарождается в мозге. Именно поэтому «грязные разговоры» так возбуждают. Влечение зарождается в гипоталамусе — он отвечает за выработку тестостерона, а миндалевидное тело контролирует страх. У мужчин гипоталамус больше, поэтому их либидо как правило выше. Миндалина же позволяет раскрепоститься и раскрыть тайные желания.

Риск

Участие с партнером в вызывающих адреналин испытаниях, утверждают ученые, помогает выработать в организме гормоны возбуждения, а дофамин вознаграждает нас за преодоление стресса. После подобной активности ласки, оказываемые партнеру, непременно усиливаются. Если прыгать вместе с парашютом или смотреть хорроры — страшно, можно просто заняться спортом вместе. Эффект будет аналогичным.

Секс-игрушки

Существует множество гаджетов, предназначенных для усиления стимуляции во время секса. Ими можно ласкать разные части тела, а не только половые органы. С помощью таких манипуляций можно найти новые эрогенные зоны и больше узнать о партнере.

Разговоры после секса

Откровенная беседа с партнером после секса может улучшить отношения. Обсуждение фантазий или вещей, которые нравятся, возбуждает не меньше предварительных ласк. Положительный эффект не заставит себя долго ждать, он явно продлит удовольствие от секса.

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