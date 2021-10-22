Предчувствие его не обмануло: в Сети нашли пророческий твит застрелившего оператора Алека Болдуина

Четыре года назад Болдуин прокомментировал в Twitter новость о том, что в Южной Калифорнии полицейский подрался с прохожим у магазина, а затем выстрелил в него.

Интересно, каково это, случайно убить кого-либо?

- задался тогда вопросом актер.

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Один из подписчиков тогда призвал Болдуина «не говорить глупостей», а он в ответ попросил оппонента посмотреть видео инцидента.

После трагедии на съемочной площадке этот твит стал очень популярным, при этом интернет-пользователи начали оставлять в комментариях гневные сообщения. К настоящему моменту запись удалена.

Инцидент произошел во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин произвел выстрелы из бутафорского пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Однако, судя по всему, они оказались боевыми.

В результате смертельное ранение получила оператор — 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось.

Также тяжелое ранение получил режиссер Джоэл Саус, его состояние оценивается как критическое.