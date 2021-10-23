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В девятом сезоне шоу «Холостяк» примут участие два жениха

Шоу "Холостяк". ФОТО: Скриншот с Instagram

Весной на ТНТ стартует девятый сезон шоу «Холостяк» — он будет несколько отличаться от предыдущих. Создатели проекта решили немного изменить правила в пользу его участниц, пишет Стархит.

О новшествах сообщил директор ТНТ Роман Петренко. «Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк» — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — поделился он.

Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются, зато известны предпочтения публики на этот счет. Так, к примеру, многие пользователи Сети хотят видеть в передаче блогера Даву, певца Jony, актера Милоша Биковича. Кто-то мечтает, чтобы на шоу вернулся Егор Крид, который ранее принимал участие в проекте.

Напомним, женихом восьмого сезона «Холостяка» был Тимати, который в прошлом году расстался с Настей Решетовой после шести лет отношений. Рэпер выбрал победительницей модель Катю Сафарову. Какое-то время пара была вместе, но потом они разбежались. Екатерина с благодарностью вспоминает о реалити и о времени, проведенном с артистом.

«Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня, как женщину, счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту «Холостяк» за то, что ты появился в моей жизни», — откровенничала брюнетка.


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