Солист группы «Ляпис-98» побил фаната

20 октября во дворце досуга «Листопад» в Полтаве прошел концерт группы «Ляпис-98». На видео видно, как на сцену поднялся неизвестный мужчина с гитарой. Как он туда попал, не объясняется, пишет RUS.TTVNET.lv.

Сергей Михалок поприветствовал человека и пригласил его сыграть на сцене, а после попросил билет: «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста?» - спросил музыкант.

После Михалок схватил мужчину и ударил головой. Мужчина упал рядом с барабанной установкой. Тут же подбежали и другие участники музыкального коллектива. Неизвестного увели со сцены.

Местное издание Kolo со ссылкой на полицию сообщает, что к ним поступали сообщения относительно этого события от свидетелей. Свидетели переговорили с пострадавшим, но тот отказался писать заявление. Он указал, что не имеет претензий к артисту.

Подобные происшествия бывали и ранее. В 2015 году Сергей Михалок уже затевал драку с одним из посетителей. Это тоже попало на видео.

Напомним, песня белорусского музыканта «Воины света» стала одним из символов Майдана. В 2020 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Видео: Инцидент с участием Сергея Михалка в Полтаве



