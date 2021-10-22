Пт, 22.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Голливудский актер пристрелил украинку: как съемочная группа отреагировала на убийство

Алек Болдуин ФОТО: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com

Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC опубликовала реакцию на смертельный инцидент во время съемок фильма «Ржавчина», где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Текст сообщения раскрыл Deadline.

Продюсеры подчеркнули, что производство фильма остановлено на неопределенный период. Отмечается, что сотрудники компании оказывают полное содействие расследованию, которое проводит полиция. Членам съемочной группы обеспечат помощь психологов, пишет Lenta.ru.

Ранее стало известно, что на съемочной площадке «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако пуля разлетелась, и ее осколки ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс, родившуюся в Украине. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Джоэл Сауса жив, он находится в критическом состоянии, у него повреждена ключица. Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.


Подписывайтесь на страницу портала Limon в Facebook!
НАВЕРХ
Back