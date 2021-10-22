Голливудский актер пристрелил украинку: как съемочная группа отреагировала на убийство

Ранее стало известно, что на съемочной площадке «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако пуля разлетелась, и ее осколки ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс, родившуюся в Украине. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Джоэл Сауса жив, он находится в критическом состоянии, у него повреждена ключица. Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.