От каких домашних вещей из СССР стоило бы давно избавиться, но многие всё еще их хранят

Стенка

Стенка занимает очень много места, но ее одной не всегда достаточно для хранения всех вещей

Стенка - высокий шкаф на всю ширину комнаты, состоящий из открытых и закрытых полочек, бара, шкафа с антресолью и зачастую стеклянного серванта в самом центре. В основном стенка была темного цвета, как и многие предметы мебели тех времен. Здесь хранили все: вещи, книги, игрушки, посуду, постельное бельё и тому подобное. Такая стенка, особенно чешская, германская и румынская, была символом достатка и предметом гордости хозяев.

До сих пор у многих такая стенка стоит дома, особенно это касается пожилых людей. У некоторых эти стенки перекочевали на дачи или на съемные квартиры, где хозяева не хотят заморачиваться с ремонтом и обновлением мебели. Хотя в наше время придумано столько вариантов шкафов и комодов, которые могут легко заменить стенку, причем не занимая столько места.

Сервант

Сервант - ненужный и громоздкий предмет мебели, делающий старомодным любой интерьер

Сервант может быть частью стенки или же самодостаточным шкафом, со стеклянной передней частью. Эта часть мебели была поистине гордостью хозяев, ведь здесь хранились самые ценные и красивые предметы, например: наборы хрустальной посуды, сервизы, графины, статуэтки, различные коллекции и так далее.

Старшее поколение до сих пор хранит эти стеклянные серванты, выставляя на показ красиво расставленную посуду и другие предметы. А вот молодое поколение уже предпочитает более лаконичную и минималистичную мебель, без стеклянных витрин.

Огромное количество сервизов

Стоит начать пользоваться сервизами, а не протирать изредка на них пыль, держа посуду лишь для красоты

Пожалуй, сейчас практически у каждой семьи есть много различных сервизов. Раньше было модно покупать и дарить именно наборы посуды. Причем их становилось так много, что с этими наборами можно было отпраздновать целую свадьбу. Огромное количество чашек с блюдцами хранились, а вернее пылились, дожидаясь подходящего повода, чтобы их достали.

И что самое интересное, есть и такие сервизы, которые до сих пор стоят в упаковке, так и не дождавшись важного повода. Так что, если такие наборы до сих пор ждут своего часа, пора начинать ими пользоваться. Сейчас уже нет надобности беречь посуду для особого случая. Или же нужно провести ревизию и посмотреть, что из этого пригодится, а что можно отдать нуждающимся.

Краны

Современные краны более удобны в использовании, а еще добавят эстетичности кухне и ванной комнате

В некоторых домах до сих пор сохранились старые смесители. Да, они были сделаны на совесть, но любая вещь имеет свой срок эксплуатации. Эти краны уже проржавевшие, что может доставить неприятностей в виде протечки, да и не добавят красоты вашему интерьеру. Многие до сих пор по привычке покупают краны советского образца, хотя технологии не стоят на месте. Сейчас придуманы более современные, лаконичные и удобные модели.

Хранение различного хлама

Пора избавляться от ненужных вещей, освобождая место в доме и жизни для более нужного и прекрасного

Так уж были воспитаны люди в СССР, что собирали буквально все. Им всегда все было нужно, а выкидывать жалко. Скорей всего такой подход выработался из-за дефицита товаров. Но ведь до сих пор многие не могут расстаться с различным хламом, который навряд ли когда-то пригодится. Все эти ненужные предметы захламляют шкафы и полки, а на следующих стадиях перекочевывают на балкон, дачу, в гараж, но никак не на свалку.

Многие по привычке хранят дома какие-то старые коллекции пачек иностранных сигарет, фантики от старых жвачек, бутылки, стеклянные банки, старые вещи, посуда и так далее. Естественно, что кое-что из этого надо. К примеру, банки для консерваций. Но ведь у некоторых их так много, что некуда девать.