От каких домашних вещей из СССР стоило бы давно избавиться, но многие всё еще их хранят
В этом году будет уже 30 лет с момента распада СССР, но некоторые до сих пор не могут отпустить советское прошлое.
В этом году будет уже 30 лет с момента распада СССР, но некоторые до сих пор не могут отпустить советское прошлое.
Чеканка
В Советском Союзе было хорошее качество, но вот с выбором были проблемы. А ведь каждый хотел украсить свой дом различными вещицами. Так как предметов для украшения интерьера было немного, приходилось выкручиваться. Так появилась чеканка - недорогое и популярное интерьерное украшение в советские годы. Эти блестящие картины были выполнены на медном листе.
Изначально их привезли из южных республик в ограниченном количестве, но наши умельцы быстро освоили технику. И уже вскоре мужское население увлеклось изготовлением чеканок по рисункам и картинкам, а также было налажено их производство на заводах. Эти блестящие металлические картины дарили в подарок, ими награждали за отличную службу и работу. Чеканки вешали на стены в квартирах, в Домах пионеров и Домах культуры.
В общем чеканка быстро появилась в каждом советском доме. Причем сюжет картины мог быть любым: от советской символики до женского силуэта в виде русалки. Сейчас данный вид искусства не актуален, на его смену пришли другие предметы, способные украсить интерьер. Но не все смогли расстаться с чеканкой. Многим жалко выкинуть эти картины, поэтому они перекочевали на дачи, в гаражи, а у кого-то и вовсе до сих пор висят на стенах гостиной, не давая шанса сделать интерьер современным.
Диван
Здоровый сон очень важен, поэтому стоит позаботиться о приобретении качественной мебели
Что касается мебели 50-60-х годов, то там с качеством все было отлично. Но вот ближе к 80-м эстетика и прочность диванов, произведенных в Советском Союзе, стремительно менялась в худшую сторону. Из-за использования фанеры плохого качества ножки и уголки мебели стали быстрее портиться, да и обивка оставляла желать лучшего. К тому же производились эти диваны с использованием обычных гвоздей.
До наших дней диваны дошли с торчащими пружинами, разболтанными креплениями и ужасающим скрипом, да и дизайн мебели для современного интерьера сейчас неподходящий. В наши дни создают огромное множество мягкой мебели, на любой вкус и кошелек. Она прекрасно дополнит интерьер и обеспечит здоровый сон.
Ковер на стене
Ковер на стене сейчас считается пылесборником, а не символом достатка
Ковер - это уникальный феномен нашей культуры. Во времена СССР он считался предметом роскоши. Возможно, это пошло из истории создания первых ковров, которыми в древности устилали шатры восточных правителей. Но на деле советские ковры не имели ничего общего со своими дорогими и шикарными персидскими предками, хотя и стоили достаточно дорого.
Ковры, которые висели на стенах, выполняли сразу несколько функций: шумоизоляция, демонстрация достатка, обеспечение тепла и уюта в спальной зоне, маскировка строительных огрехов. А для детей служили еще и убаюкаивающим развлечением: многие малыши засыпали, рассматривая узоры ковра на стене, и сочиняя захватывающие сказки о вытканных на нем оленях, медведях и тиграх.
Так как настенные ковры намного дольше выглядели новыми, зажиточные граждане устилали ими пол лишь в том случае, когда заканчивалось место на стенах. Что интересно, за настенными коврами практически не ухаживали. В основном его снимали лишь при переезде или ремонте.
А вот уход за напольным ковром сопровождался целым ритуалом. Несколько раз в год, в день генеральной уборки его выносили во двор и выбивали специальной палкой, похожей на теннисную ракетку. Летом ковер вешали на турник и били по нему с такой силой, что слышно было в соседних дворах. А в зимнее время ковер расстилали на снегу и били веником, после чего на сугробах оставались пыльные прямоугольники.
Сейчас большинство людей не используют настенные ковры в интерьерах, так как они являются сборниками пыли и грязи, которые к тому же визуально делают комнату меньше и старомодной. Но есть и такие, которые ни за что не хотят расставаться со своими настенными ворсистыми друзьями. А некоторые нашли компромисс: настенные ковры кинуть на пол, что немного улучшает интерьер и не заставляет хозяина выкинуть любимый настенный ковер.
Шифоньер
Сейчас много видов шкафов, которые не только заменят несколько шифоньеров, но и улучшат вид комнаты
Шифоньером называют большой лакированный советский шкаф. Пожалуй, такой был абсолютно в каждой квартире, да и сейчас его можно встретить в некоторых семьях. Понятно, что раньше выбирать не приходилось, люди были рады любому шкафу. Но сейчас появились модели, которые намного лучше впишутся в интерьер и помогут вместить туда гораздо больше вещей.
Шифоньер - настоящий пережиток прошлого. Этот предмет мебели занимает немалую часть комнаты, да еще и его цвет темного дерева омрачает интерьер. Да, возможно, он качественнее, чем его современные собратья, но ведь за столько лет дерево и фурнитура явно износились, так что стоит подумать о том, чтобы приобрести современный шкаф, например, шкаф-купе. Им одним можно заменить, к примеру, шифоньер и стенку с сервантом, о которых далее и пойдет речь.
Стенка
Стенка занимает очень много места, но ее одной не всегда достаточно для хранения всех вещей
Стенка - высокий шкаф на всю ширину комнаты, состоящий из открытых и закрытых полочек, бара, шкафа с антресолью и зачастую стеклянного серванта в самом центре. В основном стенка была темного цвета, как и многие предметы мебели тех времен. Здесь хранили все: вещи, книги, игрушки, посуду, постельное бельё и тому подобное. Такая стенка, особенно чешская, германская и румынская, была символом достатка и предметом гордости хозяев.
До сих пор у многих такая стенка стоит дома, особенно это касается пожилых людей. У некоторых эти стенки перекочевали на дачи или на съемные квартиры, где хозяева не хотят заморачиваться с ремонтом и обновлением мебели. Хотя в наше время придумано столько вариантов шкафов и комодов, которые могут легко заменить стенку, причем не занимая столько места.
Сервант
Сервант - ненужный и громоздкий предмет мебели, делающий старомодным любой интерьер
Сервант может быть частью стенки или же самодостаточным шкафом, со стеклянной передней частью. Эта часть мебели была поистине гордостью хозяев, ведь здесь хранились самые ценные и красивые предметы, например: наборы хрустальной посуды, сервизы, графины, статуэтки, различные коллекции и так далее.
Старшее поколение до сих пор хранит эти стеклянные серванты, выставляя на показ красиво расставленную посуду и другие предметы. А вот молодое поколение уже предпочитает более лаконичную и минималистичную мебель, без стеклянных витрин.
Огромное количество сервизов
Стоит начать пользоваться сервизами, а не протирать изредка на них пыль, держа посуду лишь для красоты
Пожалуй, сейчас практически у каждой семьи есть много различных сервизов. Раньше было модно покупать и дарить именно наборы посуды. Причем их становилось так много, что с этими наборами можно было отпраздновать целую свадьбу. Огромное количество чашек с блюдцами хранились, а вернее пылились, дожидаясь подходящего повода, чтобы их достали.
И что самое интересное, есть и такие сервизы, которые до сих пор стоят в упаковке, так и не дождавшись важного повода. Так что, если такие наборы до сих пор ждут своего часа, пора начинать ими пользоваться. Сейчас уже нет надобности беречь посуду для особого случая. Или же нужно провести ревизию и посмотреть, что из этого пригодится, а что можно отдать нуждающимся.
Краны
Современные краны более удобны в использовании, а еще добавят эстетичности кухне и ванной комнате
В некоторых домах до сих пор сохранились старые смесители. Да, они были сделаны на совесть, но любая вещь имеет свой срок эксплуатации. Эти краны уже проржавевшие, что может доставить неприятностей в виде протечки, да и не добавят красоты вашему интерьеру. Многие до сих пор по привычке покупают краны советского образца, хотя технологии не стоят на месте. Сейчас придуманы более современные, лаконичные и удобные модели.
Хранение различного хлама
Пора избавляться от ненужных вещей, освобождая место в доме и жизни для более нужного и прекрасного
Так уж были воспитаны люди в СССР, что собирали буквально все. Им всегда все было нужно, а выкидывать жалко. Скорей всего такой подход выработался из-за дефицита товаров. Но ведь до сих пор многие не могут расстаться с различным хламом, который навряд ли когда-то пригодится. Все эти ненужные предметы захламляют шкафы и полки, а на следующих стадиях перекочевывают на балкон, дачу, в гараж, но никак не на свалку.
Многие по привычке хранят дома какие-то старые коллекции пачек иностранных сигарет, фантики от старых жвачек, бутылки, стеклянные банки, старые вещи, посуда и так далее. Естественно, что кое-что из этого надо. К примеру, банки для консерваций. Но ведь у некоторых их так много, что некуда девать.
Поэтому стоит решиться на ревизию своих вещей и мебели. Не стоит бояться избавляться от старого и ненужного, ведь это позволит освободить место в вашем жилище добавив ему легкости, эстетичности, современности. Не бойтесь впускать в свою жизнь что-то новое и менять свой быт к лучшему, пишет kulturologia.ru.