Известный певец рассказал, как Пугачева отказалась во времена СССР от 50 тысяч рублей грузинского князя
По словам музыканта, Примадонна пошла на принцип, пишет teleprogramma.pro.
По словам музыканта, Примадонна пошла на принцип, пишет teleprogramma.pro.
Певец Михаил Звездинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как во времена СССР певица Алла Пугачева отказалась от 50 тысяч рублей от грузинского князя.
«В клуб «Сатурн», который я открыл в Москве, ходили богатые люди тех времен. От знаменитых артистов до воров в законе. Была там и Алла. Она только что выиграла на конкурсе в Сопоте. Пришла в красивом концертном платье на Новый год. Рядом Крамаров и Антонов сидели. Они взяли ее портрет художницы Ивановой и повесили надо мной. Пугачева говорит: «С этого дня кабак называет «Арлекино», - вспоминает Михаил Звездинский
Как отметил шансонье, вскоре в заведение пожаловал некий грузинский князь. «Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: «Пусть Аллочка споет что-нибудь» Я взял упаковку. Принес к ней. Вот, говорю, князь грузинский хочет познакомиться с тобой. Она говорит: «Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет», — заметил Михаил Звездинский.