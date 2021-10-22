Известный певец рассказал, как Пугачева отказалась во времена СССР от 50 тысяч рублей грузинского князя

Певец Михаил Звездинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как во времена СССР певица Алла Пугачева отказалась от 50 тысяч рублей от грузинского князя.

«В клуб «Сатурн», который я открыл в Москве, ходили богатые люди тех времен. От знаменитых артистов до воров в законе. Была там и Алла. Она только что выиграла на конкурсе в Сопоте. Пришла в красивом концертном платье на Новый год. Рядом Крамаров и Антонов сидели. Они взяли ее портрет художницы Ивановой и повесили надо мной. Пугачева говорит: «С этого дня кабак называет «Арлекино», - вспоминает Михаил Звездинский