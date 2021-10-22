Эстонские знаменитости разделились на два лагеря: надо ли запретить субботнюю акцию протеста в Таллинне?

Спорная акция породила споры о том, следует ли вообще разрешать митинги и прочие многолюдные сборища. Мнения эстонских селебрити разделились.

Журналист Кярт Анвельт заявила, что данное мероприятие ее раздражает. «Я очень зла, это не мое. Кристиан Яани, поищите способ запретить субботнюю акцию протеста. Если я прочитаю закон, то найду, что это возможно», - обращается Кярт к министру внутренних дел в Twitter.

«Чтобы запретить мирные демонстрации, должна существовать какая-то очень большая опасность», - пишет Алари Раммо из Vabaühenduste Liit. «Вам, дружок, понадобится помощник, чтобы в данном случае объяснить концепцию социальной опасности», - отвечает бизнесмен Яанус Рахумяги.

Не согласился бизнесмен и со взвешенным подходом Кристиана Яани. «Если на кону жизнь или смерть, должны ли мы идти на компромисс со смертью ради достижения баланса? - рассуждает Рахумяги. - Некоторые думают, что они имеют право рычать, другие уверены, что они имеют право быть здоровыми и жить».

По мнению многих, мероприятие не нужно запрещать, а следует попытаться объяснить ситуацию людям, которые намерены выйти в субботу на площадь. «Автобус для вакцинации [на месте] - хорошая идея, возможно, кто-то передумает», - предлагает певец Свен Варкель.

Министр МВД Кристиан Яани в передаче «Mинистр под перекрестным огнем». ФОТО: Mихкель Марипуу

Протестующие - мирные люди

«Полиция в курсе субботнего митинга и будет обеспечивать безопасность», - успокаивающе заверил Кярт Анвельт министр внутренних дел Кристьян Яани. «Конечно, участвовать в подобных собраниях не стоит», - отметил он. По словам министра, необходимо найти баланс между свободами и правами человека и возможными угрозами.

Кстати, организаторы демонстрации протеста в настоящее время очень довольны сотрудничеством с полицией и подчеркивают важность сохранения спокойствия для всех участников и просто проходящих мимо. Акция протеста направлена ​​против введения паспортов вакцинации, предполагаемой принудительной вакцинации и вакцинации детей.