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Суп с какими ингредиентами действительно полезен: совет гастроэнтеролога

Суп. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Не каждый суп автоматически можно записать в здоровую пищу.

В беседе с радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова выдала секрет действительно полезного супа. В нем, по ее словам, должны присутствовать все основные компоненты: белки (мясо), углеводы (крупы, картофель либо небелый хлеб для овощного супа), овощи. С приправами следует поступать аккуратно, не перебарщивая ни с солью, ни с перцем.

«В небольшом количестве перец придаст аромат, но слишком много перца может вызвать побочные эффекты для желудочно-кишечного тракта. Как гастроэнтеролог я против острых супов. Вместо перца лучше использовать специи и травы, которые улучшают вкусовые ощущения, дают аромат и могут даже улучшить процессы пищеварения», — советует врач.

Выбирая специи, лучше отдать предпочтение более мягким: сушеному базилику, хмели-сунели. Если это тыквенный, сезонный суп, подойдет мускатный орех — главное, чтобы у вас не было на него аллергии. Для заправки лучше использовать не майонез, а сметану либо греческий йогурт, потому что он плотной консистенции, не отличается по вкусу, а количество жиров в нем не выходит за рамки.

«Если суп изначально жирный, например харчо, любые добавки избыточны и приведут к обострению желудочно-кишечных заболеваний, панкреатиту, холециститу, смотря у кого где больное место», — предупреждает Дианова.


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