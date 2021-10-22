Алек Болдуин. ФОТО: Angela Weiss

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуса, который находится в критическом состоянии.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

«Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем «Твиттере» фотографии, сделанные во время съемок.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Галина Хатчинс над такими фильмами, как «Макс Фист» (Archenemy) и «Дорогуша» (Darlin).

Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине «Раст» знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в «Инстаграме» свою фотографию на съемочной площадке с подписью «Бог ты мой, это тяжелое дело».