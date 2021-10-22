Меркурий отступает: три знака Зодиака, которые начнут новую жизнь

Несмотря на т, что Меркурий начал вновь менять направление 18 октября, негативные последствия его капризов некоторые из нас могут ощущать на себе еще четыре дня, до 22 октября. Особенно больно эта планета бьет по Девам и Близнецам, утверждает специалист. А вот остальные представители астрологического круга могут расслабиться — в жизни начинается белая полоса. Особенно повезет трем знакам зодиака.

Финансовые дела Тельцов заметно улучшатся. Если раньше вы жаловались на недостаток средств, теперь прибыль буквально сама поплывет к вам в руки — возможен неожиданно крупный выигрыш в лотерею или внушительная премия от начальства. Происходящее в остальных сферах жизни тоже порадует, удача снова будет на вашей стороне.

Близнецы тоже сходят с черной полосы. В октябре вы много работали и почти не видели отдыха. Астролог обещает, что до 22 октября вы успешно завершите все свои дела и сможете с чистой совестью отправиться на заслуженные выходные или хотя бы просто немного «сбавить обороты». Вознаграждение за все ваши труды тоже придет, и весьма достойное. Кроме того, удастся найти новый источник дохода, который в будущем вас очень порадует.