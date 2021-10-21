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Попросили опознать себя же: Ксения Собчак рассказала о допросе в Сочи

ФОТО: Кадр из видео

Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак на своей Telegram-странице рассказала, что побывала на допросе в Сочи по делу о смертельном ДТП, однако очная ставка с водителем Mercedes-Maybach так и не состоялась. Она отметила, что при допросе ей задали те же вопросы, что и в московской полиции, пишет RUS TVNET.

«Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи», – написала Ксения. 

Она отметила, что очной ставки с водителем Mercedes-Maybach  не было: «Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак».

«Стоит вспомнить, от кого мы впервые это узнали тут, и сделать выводы об уровне инсайдов **** этих людей», – заметила Ксения. 

Собчак указала, что ей задавали те же вопросы, что и раньше, а также попросили подтвердить подлинность съемок с камер в «Роза Хутор» и опознать саму себя, садящуюся на заднее сиденье Mercedes-Maybach перед отъездом в аэропорт.

Напомним, авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes-Maybach, в салоне которого находились Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. 35-летняя пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы. Ксения направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь.

После того как СМИ растиражировали эту новость, Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.

Момент смертельного ДТП с участием автомобиля, в котором находилась российская телеведущая Ксения Собчак, в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения.

Водитель Mercedes-Maybach Олег Цой признал свою вину в аварии. Против него возбудили уголовное дело, и сейчас мужчина находится под домашним арестом. 


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