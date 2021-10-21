Башаров назвал крысой желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова

Известный иллюзионист покинул шоу о сверхъестественном на ТНТ из-за громкого скандала. Артиста обвинили во взяточничестве и нарушении правил договора. Спустя время, по словам Башарова, он снова просился обратно, однако команда уже не готова была работать с предателем, который поливал грязью всех вокруг.

«Как я должен поддержать человека, который оказался крысой? Мало того, Сергей после всего этого поливал грязью меня и наших коллег – за что? Он просился обратно в программу после того, как его уволили: "Я же не бил жен, как Башаров, его же не уволили". Я его не осуждаю, для меня этого человека просто больше не существует», – поделился своим мнением ведущий в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»

Башаров подчеркнул, что все происходящее в жизни Сафронова не случайно. Он отметил, что за те слова, которые иллюзионист наговорил, многие звезды подали бы уже в суд, но он не стал раздувать конфликт.

Ранее официальный представитель ТНТ прокомментировал информацию об увольнении ведущего. Руководство решило незамедлительно отстранить Сафронова от работы из-за попытки обмануть коллектив «Битвы экстрасенсов», дав подсказку на отборочном этапе.



