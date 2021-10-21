За что бывшие жены проклинают Андрея Аршавина
Юлия Барановская и Алиса Казьмина смертельно обижены на отца своих детей, пишет Kp.ru.
Юлия Барановская и Алиса Казьмина смертельно обижены на отца своих детей, пишет Kp.ru.
Имя Андрея Аршавина в последние годы с завидной регулярностью фигурирует в скандальной хронике. Началось все много лет назад, когда футболист бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую и ушел от нее к Алисе Казьминой. И если на Барановской он так и не женился, то беременную Казьмину повел под венец в 2016-м. Впрочем, брак пары продержался недолго. В начале 2019 года женщина сообщила о разводе из-за многочисленных измен многодетного отца. Андрей свою жизнь комментирует крайне редко, но ему всегда есть что сказать.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская
Андрей Аршавин и Юля Барановская познакомилась летом 2003 года. Роман развивался бурно. В 2005 году у них родился сын Артем. Спустя три года на свет появилась дочь Яна. Как не раз вспоминала Барановская, в начале их романа Аршавин даже не входил в основную команду «Зенита», у него не было крупного контракта, а во время матчей его чаще всего оставляли на скамейке запасных. Первые крупные деньги пришли к Андрею гораздо позже. В 2009 году произошел переломный момент в его карьере: футболиста пригласили играть за лондонский «Арсенал». Он перебрался в Лондон. Юля последовала за возлюбленным.
«Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять лет», – хвасталась телеведущая. Когда Юля была на пятом месяце беременности, Аршавин объявил ей по телефону, что уходит от нее. «Я и представить не могла, что он уйдет», — сокрушалась многодетная мать. В 2012-м родился Арсений – третий ребенок Аршавина и Барановской. Для брошенной Юли крах личной жизни стал настоящим ударом. Она не знала, как жить и что делать. «Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь», – признавалась женщина.
С тех самых пор бывшие влюбленные не общаются. По словам Андрея, ему неприятно видеться с Барановской. «Свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз», – заявлял Аршавин. Спортсмен уверен, что она получила хороший старт для своей карьеры после истории с их расставанием. «Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. Получился хороший старт для карьеры, была возможность – ее использовали», – сообщил он.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина
Андрей Аршавин ушел от Юли Барановской к Алисе Казьминой. Андрей рассказывал, как изменял Юле с Алисой. В 2005 году он впервые увидел свою единственную законную жену. «Мы познакомились на Новый год у Владимира Быстрова в гостях. Она была с мужем, я с женой. Просто увиделись, а потом через пять лет случайно встретились в Майами. Затем в Лондоне в 2012 году у нас завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать – полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», – вспоминал Аршавин одни из счастливейших периодов в своей жизни. По признанию футболиста, он в Алису влюбился без памяти, хотя красавица была замужем и растила двоих детей от мужа-миллионера. После бурного трехлетнего романа 1 сентября 2016 года они поженились – женщина ждала ребенка.
11 февраля 2017 года родилась дочь Есения. Футболист сообщил, что по сей день был бы с Алисой, если б не ее обман. «Апогеем стала сумма в один миллион евро, которую она обманным путем забрала. Она забрала их наличными из дома. Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы ее простил, и мы бы жили вместе. Она же предпочла оставить деньги себе и решила отжимать дом. Когда обман с ее стороны вскрылся, я спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги», – заявлял Аршавин.
В январе 2020 года разразился скандал. Алиса была возмущена тем, что мама Андрея потребовала освободить ее особняк под Санкт-Петербургом. Казьмина там жила с тремя детьми после развода. Многодетная мать набросилась на бывшего мужа. Женщина заявила, что это Аршавин отнимает у нее жилье. При этом по закону дом принадлежит маме футболиста.
Летом 2021 года бывшая свекровь по суду смогла все-таки выселить Казьмину. Алиса съехала в сентябре.
В настоящее время она борется с аутоиммунным заболевание, из-за которого у нее буквально провалился нос. По словам Казьминой, Аршавин полностью сломал ей жизнь. Развод был непростым, так как она боялась футболиста и его агрессии. Андрей забирал свои вещи, когда Алисы и детей не было дома.
При расставании он забрал у Алисы половину совместных накоплений. «Он не абьюзер, не тиран, он – психопат! Это нелюдь и погань, – клянет она бывшего. – Мою жизнь всю разломал в щепки и сжег пепел. Мало того, что мою. Моих родителей, а самое главное, моих детей».
Отношения Андрея Аршавина с детьми
Долгое время Андрей Аршавин не виделся с тремя детьми от Юли Барановской. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: «Я им говорила: "Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить – это невозможно"».
По словам спортсмена, Барановская не давала ему видеться с отпрысками. «То, что я не общался с детьми, это больше вопрос к Юле. Она не давала видеться с детьми, когда я этого хотел, делала все так, чтобы я их не видел. Когда ей это стало выгодно, она стала отдавать их на встречу со мной и даже в присутствии другой женщины», – огорошил он признанием.
Сейчас сыновья и дочь сами связываются с Аршавиным, когда хотят пообщаться. Яна так говорит о знаменитом отце: «Папа поддерживает меня, это же папа. Когда он в Москве всегда пользуюсь моментом встретиться с ним». По словам ребенка, когда она видится с отцом, он настраивает ее на успех.
Что касается дочери от Казьминой, то с Есенией он не видится. По словам спортсмена, он боится провокаций со стороны Алисы. «Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней… Она моя копия», – вздыхает многодетный отец.
Битва за алименты
Когда-то Андрей Аршавин входил в список богатейших футболистов мира. Сейчас работа тренера и спортивного комментатора на телевидении приносит ему около двух миллионов рублей в месяц. Из-за резко снизившихся доходов Аршавин решил уменьшить размер алиментов на детей от Барановской. После того, как Андрей ушел от телеведущей, он платил алименты в размере 50 процентов от своих заработков – в лучшие времена содержание двух сыновей и дочери обходилось футболисту в пять миллионов рублей в месяц. После завершения карьеры спортсмен платил 900 тысяч рублей (10 860 евро). После развода с Алисой Казьминой к этим выплатам добавилась еще одна восьмая на младшую дочь. Теперь Аршавин выплачивает три восьмых своего дохода.
Барановская по сей день оспаривает решение суда по алиментам. И тому есть причины. Многодетная мама рассказывала: «Я мало того, что не поставила подпись под браком… Я ни на что не претендовала. Потом я поставила подпись под одним мировым договором. Полностью меня обманули. Когда ты любишь, то продолжаешь верить».
А позже появились подробности. Дело в том, что много лет назад суд в Лондоне обязал Аршавина отдавать на детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, во много раз превышающую половину его зарплаты. «Тогда Аршавин попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Она согласилась. Но вот у него случилось пополнение, семейные обстоятельства изменились, и он пошел на попятную», – отмечал адвокат телеведущей.
Что касается Аршавина, то о своих бывших он говорит так: «После меня трудно найти кого-то лучше… Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнется с проблемами».