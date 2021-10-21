За что бывшие жены проклинают Андрея Аршавина

Имя Андрея Аршавина в последние годы с завидной регулярностью фигурирует в скандальной хронике. Началось все много лет назад, когда футболист бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую и ушел от нее к Алисе Казьминой. И если на Барановской он так и не женился, то беременную Казьмину повел под венец в 2016-м. Впрочем, брак пары продержался недолго. В начале 2019 года женщина сообщила о разводе из-за многочисленных измен многодетного отца. Андрей свою жизнь комментирует крайне редко, но ему всегда есть что сказать.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Андрей Аршавин и Юля Барановская познакомилась летом 2003 года. Роман развивался бурно. В 2005 году у них родился сын Артем. Спустя три года на свет появилась дочь Яна. Как не раз вспоминала Барановская, в начале их романа Аршавин даже не входил в основную команду «Зенита», у него не было крупного контракта, а во время матчей его чаще всего оставляли на скамейке запасных. Первые крупные деньги пришли к Андрею гораздо позже. В 2009 году произошел переломный момент в его карьере: футболиста пригласили играть за лондонский «Арсенал». Он перебрался в Лондон. Юля последовала за возлюбленным.

«Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять лет», – хвасталась телеведущая. Когда Юля была на пятом месяце беременности, Аршавин объявил ей по телефону, что уходит от нее. «Я и представить не могла, что он уйдет», — сокрушалась многодетная мать. В 2012-м родился Арсений – третий ребенок Аршавина и Барановской. Для брошенной Юли крах личной жизни стал настоящим ударом. Она не знала, как жить и что делать. «Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь», – признавалась женщина.

С тех самых пор бывшие влюбленные не общаются. По словам Андрея, ему неприятно видеться с Барановской. «Свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз», – заявлял Аршавин. Спортсмен уверен, что она получила хороший старт для своей карьеры после истории с их расставанием. «Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. Получился хороший старт для карьеры, была возможность – ее использовали», – сообщил он.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина