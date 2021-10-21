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Меган Маркл привела в пример Эстонию в своем обращении к Конгрессу США

Prince Harry ja hertsoginna Meghan Markle. ФОТО: Pool/George Rogers/SIPA/Scanpix

В письменном обращении к Конгрессу США жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл похвалила Эстонию и порекомендовала последовать нашему примеру.

«Уважаемый Мистер Шумер и спикер Пелоси!», так Меган Маркл начинает свое официальное обращение. В своем письме герцогиня хотела бы обратить внимание на серьезную проблему, заключающуюся в том, что американским родителям не гарантируется оплата, когда они остаются в декретном отпуске.

Маркл написала обращение как мать, а не как политик или должностное лицо, потому что эта тема ей очень близка. По ее мнению, проблема стала особенно острой сейчас, когда в мире пандемия, и многие женщины остались дома, чтобы ухаживать за детьми, потому что детские сады и школы закрыты.

«В июне мы с мужем родили второго ребенка. Как и все родители, мы были очень счастливы. Как и многие родители, мы были потрясены. Однако, как и другие родители, мы столкнулись с суровой реальностью - провести ли первые месяцы с ребенком или вернуться к работе», - написала она. По словам Маркл, ни один родитель не должен принимать такое трудное решение.

В своем обращении она говорит от лица миллионов матерей и отцов. В письме Меган указала, что в нескольких странах уже действует политика оплачиваемого отпуска по беременности и родам. «Эстония, например, предлагает более полутора лет отпуска, который могут разделить новые родители», - добавила она. Однако ситуация в Соединенных Штатах резко отличаются, поскольку государство не гарантирует оплачиваемых дней отпуска по беременности и родам.

«Оплачиваемый отпуск должен быть принят на национальным уровне, а не ограничиваться только теми, чей работодатель установил соответствующую политику, или теми, кто живет в одном из немногих районов с чистым воздухом», - призывает Меган Маркл, намекая, что этой привилегией пользуются только богатые американцы.


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